La sottoscrizione di un accordo integrativo aziendale che prevede migliori condizioni economiche, l'attivazione di specifiche agevolazioni per le lavoratrici madri e anche un corso di formazione sul tema delle molestie di genere.

Sono sono alcune delle positive novità che riguardano la I.P.A. di Usmate, azienda storica di tazzine che nel settembre del 2022 come tante altre sul territorio brianzolo e non solo si è trovata in grave difficoltà a causa dei rincari energetici. Una situazione che aveva portato la fabbrica di Usmate a decidere, giorno per giorno, in base al costo del gas, se attivare o meno le linee di produzione, obbligando i 160 dipendenti in cassa integrazione a rotazione.

Oggi, spiegano dalla FEMCA CISL, finalmente arrivano delle buone notizie e le preoccupazioni dei sindacati per le sorti di lavoratrici e lavoratori sono rientrate.

Alla IPA Porcellane di Usmate notizie positive per i lavoratori dopo la crisi dovuta ai rincari energetici

Lo testimonia, come detto poco sopra, la recente sottoscrizione di un accordo integrativo aziendale, sottoscritto da FEMCA CISL e FILCTEM CGIL territoriali, che prevede migliori condizioni economiche per i dipendenti, con un aumento degli importi dei buoni pasto, portati a 8 euro, e delle quote destinate al Welfare, che viene inoltre esteso anche ai casi di malattia gravi. Dall’accordo emerge inoltre un’attenzione particolare verso le dipendenti donne: specifiche agevolazioni per rispondere alle esigenze delle lavoratrici madri e l’attivazione di un corso di formazione sul tema delle molestie di genere.

Grande soddisfazione è stata espressa dai delegati sindacali della Femca Cisl Marco Zurolo, Elena Arcadu e Vincenzo Serra:

“E’ un risultato importante, soprattutto pensando ai difficili momenti che ha passato questa azienda dopo il periodo covid e gli aumenti esorbitanti dell’energia elettrica e del gas”.

Concordi anche i dirigenti sindacali che hanno seguito l’azienda nei momenti difficili:

“Siamo soddisfatti del risultato raggiunto” hanno affermato Domenico Frustagli e Tiziano Cogliati della Femca CISL Monza Brianza Lecco “dopo mesi sofferti, in un settore complicato come quello della ceramica in Italia, le nostre proposte sono state accolte”.

Un risultato non scontato su cui molto hanno influito le buone relazioni sindacali, come spiega Tiziano Cogliati, Segretario Generale della categoria sindacale CISL

“Il lavoro è stato realizzato nei mesi con proposte costruttive. Questo accordo dimostra che rimettendo al centro la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti insieme si possano migliorare e governare processi di trasformazione aziendale anche in un contesto socio-economico complesso.”

(nella foto di copertina i delegati sindacali della Femca Cisl Monza Brianza Lecco. Da sinistra: Marco Zurolo, Elena Arcadu, Vincenzo Serra)