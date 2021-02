Contemporaneamente alla riorganizzazione dei mercati cittadini a Seregno (con l’introduzione del mercato del mercoledì in via Piave), prenderà avvio nella prima settimana di marzo il progetto che intende portare in vari quartieri della città un servizio settimanale di commercio alimentare ambulante.

Ambulanti nei quartieri: ogni martedì due bancarelle al Ceredo a Seregno

La Giunta Comunale ha approvato, in via sperimentale, la posa di due banchi in viale Tiziano nelle mattinate del martedì: ci saranno un banco di vendita di prodotti ittici e uno di ortofrutta. La scelta di attivare immediatamente la sperimentazione nel quartiere Ceredo nasce dalla volontà di creare un servizio in continuità tra il mercato del martedì, che va a chiudersi entro la fine di questo mese, e il nuovo servizio.

“Dal confronto con i comitati dei vari quartieri sono emerse diverse richieste per l’attivazione di alcune postazioni di commercio ambulante alimentare in vari luoghi, servizio che intende agevolare le persone con maggiori difficoltà di mobilità sul territorio – ha spiegato Ivana Mariani, assessore allo Sviluppo Economico. Nei prossimi mesi lavoreremo per attivare analoghe opportunità al Lazzaretto, a Sant’Ambrogio e a San Carlo”.