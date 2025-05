"La Direzione Aziendale di St Microelectronics avvia i primi tagli al personale di Agrate Brianza. Ci mobiliteremo per impedirlo". Queste le prime parole dei coordinatori della RSU a commento della comunicazione aziendale arrivata nelle ultime ore che rigurda sia i Summer Job (lavoratori assunti solo per il periodo estivo in sostituzione del personale in ferie, sia 97 lavoratori a tempo determiinato il cui contratto, alla scadenza, non verrà convertito in indeterminato.

St Microelectronics, RSU convocate

Nel dettaglio nella giornata di ieri, mercoledì 7 maggio, la Direzione Aziendale (DA) di St Microelectronics ha convocato i coordinatori della RSU per comunicare l’assunzione a tempo determinato di 299 Summer Job di cui 43 già in forza da Gennaio 2025, per il periodo estivo 2025, in sostituzione del personale in ferie, come previsto dagli accordi in essere.

"Annunciati i primi tagli al personale di Agrate di St Microelectronics"

La Direzione Aziendale - si legge nella nota della RSU - ha contestualmente annunciato, inoltre, che i lavoratori con contratti a termine, con scadenza tra giugno e luglio, sono in totale 97 e le loro prospettive in azienda saranno le seguenti: 54 raggiungeranno (tra giugno e luglio 2025) la durata massima dei contratti a termine prevista dalle norme attuali (12 mesi) e i loro contratti non verranno convertiti a tempo indeterminato. 43 invece saranno prorogati fino alla scadenza del periodo estivo, anche loro alla scadenza della proroga, raggiungeranno il limite di 12 mesi e non verranno stabilizzati.

"I coordinatori RSU - si legge nella nota - hanno espresso alla DA la loro ferma contrarietà ai 97 tagli al personale prospettati e che questa operazione non si concilia con le dichiarazioni fatte sia al MIMIT che in Regione Lombardia dall’azienda, di cercare l’accordo con le parti sociali al fine di tutelare l’occupazione e rivedere il piano industriale. Denunciamo che quanto condiviso dalla direzione, con i coordinatori di sigla sia, un avvio della politica di tagli e di ridimensionamento del sito di Agrate, che la RSU tutta, condanna e ritiene parte di un piano industriale irricevibile".

Nuova riunione il 13 maggio

La RSU si riunirà il 13 Maggio per rispondere con una prima iniziativa di mobilitazione per impedire, non solo le mancate stabilizzazioni, ma l’avvio

dell’attuazione del piano industriale. Richiederà inoltre l’intervento urgente di Regione Lombardia e del MIMIT con la riapertura del tavolo nazionale allo scopo di rivedere profondamente il piano industriale.

Il commento della Cisl

A proposito dei tagli annunciati, Enrico Vacca, Segretario Generale FIM CISL Monza Brianza Lecco, commenta: