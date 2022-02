Apprendistato: opportunità per avvicinare scuole e imprese

Webinar gratuito

Confimi Industria Monza Brianza organizza giovedì 10 febbraio un incontro online per spiegare come avvicinare mondo del lavoro e giovani e le caratteristiche di questo strumento contrattuale.

Che cos’è l’apprendistato? E, soprattutto, che vantaggi può avere per i giovani e le imprese, in particolare le piccole e medie attività?

Apprendistato: webinar gratuito di Confimi

A questa domanda vuole rispondere il webinar gratuito organizzato dal Gruppo Scuola di Confimi Industria Monza Brianza, dal titolo “L’apprendistato: un’opportunità da cogliere per avvicinare scuole e imprese”, che si terrà giovedì 10 febbraio alle ore 13.30.

L’Area Formazione e il Gruppo Scuola di Confimi, in collaborazione con Enaip Lombardia e Fondazione Its Mobilità Sostenibile, propongono un momento di approfondimento sullo strumento dell’apprendistato e sui profili attualmente disponibili a favore delle Pmi del nostro territorio.

La ricerca di un lavoro da parte dei giovani e il bisogno di lavoratori specializzati da parte delle imprese sono due temi di grande importanza, ancora di più oggi in una fase di ripresa economica. Ma sembra che scuole e imprese abbiano sempre avuto delle difficoltà di dialogo e incontro. Per questo motivo Confimi si prefigge l’obiettivo di costruire un ponte tra questi due mondi e facilitarne il rapporto e la collaborazione riducendo la distanza per aiutare chi produce e chi si affaccia al mondo del lavoro.

Opportunità per avvicinare scuole e imprese

Un punto di incontro può essere certamente lo strumento dell’apprendistato, di cui parleranno il 10 febbraio rappresentanti dei due versanti, impresa e scuola: Laura Parigi, responsabile del Gruppo Scuola di Confimi Industria Monza e Brianza e amministratore delegato di Npi Italia; Beppe Longhi, presidente della Fondazione Its Mobilità Sostenibile (con sedi a Bergamo, Cantù e Melzo), spiegherà la mission della Filiera professionalizzante – IeFP-IFTS-ITS; Gigliola Pezzotta, direttrice Enaip, presenterà la Fondazione Its Mobilità Sostenibile e l’offerta formativa indirizzata alle Pmi; Cecilia Acerbi, formatrice e tutor progetti in apprendistato, approfondirà gli aspetti normativi di questa forma contrattuale.

La partecipazione al webinar è gratuita, è necessaria l’iscrizione attraverso l’apposito form cliccando qui.

Che cos’è l’apprendistato?

L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, destinata ai giovani tra i 15 e i 29 anni, finalizzato alla formazione e all’occupazione giovanile.

Si articola in tre tipologie: apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per i giovani dai 15 ai 25 anni compiuti, finalizzato a conseguire uno delle predette qualificazioni in ambiente di lavoro; apprendistato professionalizzante, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato ad apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale; apprendistato di alta formazione e ricerca, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta formazione.

I principali benefici per le aziende che utilizzano questo strumento riguardano il regime retributivo specifico, il trattamento contributivo agevolato e l’esclusione degli apprendisti dal computo dei dipendenti.

Dai recenti dati pubblicati dall’Inps, aggiornati a ottobre 2021, emerge che i contratti di apprendistato in Italia sono cresciuti del 24% rispetto all’anno precedente, e nello stesso periodo le conferme di rapporti di apprendistato giunti alla conclusione del periodo formativo risultano essere aumentate del 19%.