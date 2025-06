Grazie alla convenzione stipulata tra Provincia di Monza e della Brianza, Afol Monza Brianza e Comune di Renate per la gestione dei servizi di rete per il lavoro 2025-2028, AFOL Monza Brianza apre un nuovo Sportello Lavoro presso il Comune di Renate.

Apre un nuovo sportello per il lavoro

Il nuovo sportello, oltre ad operare in stretta sinergia con i servizi comunali, affianca i Centri per l’Impiego nella promozione delle politiche attive del lavoro, favorisce l’incontro tra domanda e offerta e si inserisce in un più ampio disegno di rafforzamento della rete territoriale dei servizi per il lavoro, in linea con il Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori).

Un servizio gratuito pensato per affiancare cittadini e imprese residenti o domiciliate nel comune stesso che necessitano di un supporto nella ricerca di un lavoro o di un orientamento per la scelta di un percorso formativo e alle aziende del territorio che desiderino usufruire dei servizi di AFOL MB (preselezione, attivazione di tirocini, consulenza normativa o supporto alle crisi aziendali).

Lo sportello, situato presso il Comune di Renate in via Dante Alighieri, 2, sarà operativo a partire da venerdì 13 giugno 2025 e offrirà servizi su appuntamento, garantendo un’accoglienza personalizzata e professionale.

Il Sindaco di Renate, Claudio Zoia, ha espresso la sua soddisfazione rispetto all’apertura di questo sportello:

«Questo importante traguardo rappresenta un investimento concreto per il futuro della nostra comunità e testimonia l'impegno dell'Amministrazione comunale nel supportare cittadini e imprese locali. Il nuovo servizio, che opera in perfetta sinergia con i nostri uffici comunali, offre un'opportunità preziosa per tutti coloro che necessitano di un aiuto nella ricerca di occupazione o di orientamento professionale. Sono particolarmente orgoglioso di poter garantire ai nostri concittadini uno strumento in più per affrontare le difficili sfide del mondo del lavoro. Invito tutti i cittadini e le imprese a usufruire di questo servizio gratuito e professionale, che rappresenta un passo importante nel rafforzamento della rete territoriale dedicata al mercato del lavoro». “Siamo pronti ad offrire ai cittadini e alle cittadine del Comune di Renate il supporto alla ricerca di un’occupazione, corsi di formazione e percorsi personalizzati in grado di rispondere a bisogni specifici. Un’altra importante conferma dello sviluppo dei servizi di rete al lavoro rivolti ai Comuni avviati in questi anni grazie alla convenzione sottoscritta con i Comuni e Provincia di Monza e della Brianza – ha dichiarato Barbara Riva, Direttrice Generale di AFOL Monza Brianza - Gli Sportelli ad oggi attivi sono 29 per un totale di 31 Comuni serviti. Nel corso del 2024 sono state erogate n. 13.905 ore complessive e sono stati forniti servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro a 14.367 cittadini. La percentuale dei reinserimenti a dodici mesi dal passaggio allo sportello è pari a 30,7%, un dato importante che conferma il valore dei servizi di rete in termini di efficacia, capillarità e costante supporto, in particolare ai cittadini e alle cittadine più fragili che necessitano percorsi di politica attiva più strutturati.”

I servizi offerti

Attività di accoglienza e informazione: In questa prima fase, l’operatore interpreta i bisogni dell’utente e lo indirizza ai servizi interni/esterni alla struttura di erogazione, considerati più adeguati a soddisfare tali bisogni; vengono fornite informazioni sui servizi offerti, messo a disposizione materiale in consultazione e fornito un supporto per l'auto consultazione. Nell’eventuale colloquio individuale, vengono raccolte e approfondite le esperienze, le competenze, le propensioni, la disponibilità ed i vincoli di ogni singolo soggetto alla ricerca di lavoro, per l'inserimento in una banca dati del profilo professionale dettagliato da proporre in modo mirato alle aziende.

Il servizio di consulenza orientativa è invece mirato all'accertamento di conoscenze, capacità ed esperienze effettive di ciascuno, per poter costruire un progetto

professionale mirato all'inserimento professionale piuttosto che al ‘rinforzo’ di competenze mediante percorsi formativi specifici. AFOL realizza colloqui di

accompagnamento al lavoro con momenti di affiancamento 'on the job' e con azioni mirate di ricerca, così da consentire l'acquisizione di strumenti autonomi di gestione della ricerca attiva del lavoro.

Inoltre, lo sportello lavoro si propone come supporto per le imprese che hanno la necessità di reclutare personale, di corsi di formazione, di consulenza normativa e

laddove necessario di supporto per eventuali crisi aziendali. Si tratta quindi di un’offerta completa e articolata, che risponde ai cittadini e alle imprese con servizi personalizzati e di immediata attivazione, affinché il reinserimento lavorativo possa essere facilitato e l’ingresso nel mercato del lavoro possa essere sostenuto e promosso con continuità.

Modalità di accesso

Lo sportello sarà attivo presso il Comune di Renate - via Dante Alighieri, 2 Venerdì 8.30 – 13.30 (su appuntamento due venerdì al mese).

Per informazioni e appuntamenti:

sportello.renate@afolmb.it

☎️ 0362 924423 int. 205

afolmb.it – afolmb.it/prenotazione-appuntamenti

(foto copertina archivio)