Grazie ad un brevetto innovativo di Intelligenza Artificiale Luca Vajani, ceo della Software House di Seregno Aries Tech, è sbarcato in questi giorni nella Silicon Valley californiana, in cui da sempre interagiscono sinergicamente, non solo industria tecnologica e università, ma anche start up ed investitori, in particolare di venture capital.

Aries Tech, la software House di Seregno sbarca nella Silicon Valley con un'Intelligenza Artificiale Made in Italy

Il progetto, infatti, è stato uno dei pochi selezionati tra i tantissimi presentati per il programma Innovit (Italian Culture and Innovation Hub). Si tratta di un programma, promosso dalla Direzione Generale Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con l’ambasciata d’Italia a Washington e con il Consolato Generale a San Francisco, che fornisce alle aziende italiane la possibilità di presentare dei modelli innovativi, in questo caso di Intelligenza Artificiale Generativa, presso gli investitori della Silicon Valley.

La mission: poter migliorare lo stile di vita delle persone