Arriva il terzo bando a sostegno delle attività economiche di Vimercate

Sostegni

Approvato dalla Giunta, 118.000 euro le risorse economiche.

Un nuovo bando a sostegno delle attività economiche di Vimercate. E' quello messo a disposizione dall'Amministrazione comunale per un ammontare complessivo di 118mila euro.

Bando a sostegno delle attività economiche di Vimercate

Le risorse saranno messe a disposizione per la concessione di contributi economici a fondo perduto a sostegno delle attivtà commerciali del territorio. Come per i due precedenti bandi, le risorse serviranno a contrastare gli effetti negativi di natura economica della pandemia di Covid 19 e in questo bando saranno dedicati ad un contributo per gli allestimenti (luminarie, installazioni luminose e non, alberi di Natale, decori, vetrine a tema natalizio) e l’organizzazione di eventi durante il periodo natalizio 2021-2022.

Il bando sarà disponibile in pubblicazione da giovedì 30 dicembre e disponibili sul sito comunale.