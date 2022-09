Assolombarda e Comune di Agrate insieme per favorire lo sviluppo economico e sociale

Assolombarda e il Comune di Agrate hanno firmato nelle ultime ore un Protocollo d'Intesa in materia di fiscalità locale.

Firmato un Protocollo tra Assolombarda e Comune di Agrate in materia di fiscalità locale

In sostanza l'accordo punta a rendere il territorio più competitivo e attrattivo per l imprese e dunque a creare e sostenere tutte quelle iniziative che possono favorire lo sviluppo economico e sociale.

Diversi i temi di interesse sui quali è prevista una attività di confronto e collaborazione tra le parti: si va dalla semplificazione delle procedure amministrative e degli adempimenti fiscali per le imprese, alla digitalizzazione dei sistemi di pagamento, come Pago Pa; all’importo degli oneri di urbanizzazione e all’incentivazione all’occupazione sul territorio.

Inoltre, il Protocollo che avrà la durata di 3 anni, prevede la definizione di misure di vantaggio e per favorire l’attrazione di investimenti e lo sviluppo di nuove attività economiche sul territorio che vogliono insediarsi ad Agrate Brianza oltre alla riqualificazione di quelle già esistenti attraverso la modulazione della leva fiscale e degli oneri di urbanizzazione.

Si punta a incentivare l'insediamento di nuove imprese

“Le misure in materia fiscale e di semplificazione delle procedure amministrative, previste dal Protocollo firmato oggi con il Comune di Agrate Brianza- ha affermato Alessandro Scarabelli, Direttore generale di Assolombarda - hanno l’obiettivo di rendere più attrattivo il territorio e quindi di incentivare l’insediamento di nuove imprese. In particolare, l’accordo è frutto del monitoraggio della fiscalità locale che Assolombarda conduce da anni sui territori con la finalità di rafforzare il dialogo tra le imprese e le istituzioni locali”.

Fiscalità come fattore abilitante per lo sviluppo dell'economia

“Il Comune di Agrate Brianza ha stabilito di promuovere, attraverso la stipula di questo protocollo di intesa con Assolombarda – ha sottolineato Simone Sironi, Sindaco di Agrate Brianza-un lavoro congiunto di analisi in materia di tributi locali e tariffe, finalizzato a trasformare la fiscalità in un fattore abilitante per lo sviluppo dell’attività economica nel nostro territorio e per aumentare l’attrattività del Comune di Agrate Brianza per imprenditori e start up”.

La collaborazione tra Assolombarda e l’Amministrazione comunale di Agrate Brianza verrà condotta attraverso il confronto preliminare sui provvedimenti comunali in materia di fiscalità locale e su tematiche di interesse per le imprese del territorio. Verranno attivati canali di dialogo tra gli uffici dell’Associazione e del Comune per prevenire eventuali controversie tra le imprese e l’Amministrazione comunale.