Assolombarda, Il Presidente della sezione di Monza e Brianza in visita alla OMP Mechtron

Ieri, martedì 15 novembre, il Presidente della Sede di Monza e Brianza di Assolombarda, Giovanni Caimi, ha fatto visita alla OMP Mechtron di Usmate Velate.

Caimi durante il tour in azienda e l'incontro con i vertici della Mechtron ha parlato dellimportanza degli investimenti in ricerca in quanto "leva per poter sviluppare prodotti innovativi e sostenibili e per rendere maggiormente competitive le nostre imprese sui mercati internazionali”

La competitività delle aziende brianzole

“Investire in ricerca significa non solo sviluppare prodotti innovativi ma anche avere maggiori capacità per essere più competitivi - ha aggiunto Caimi. Le imprese della Brianza hanno sempre saputo coniugare la tradizione manifatturiera e la spinta verso l’innovazione. Una propensione che crea le

condizioni affinché tutto il territorio e le sue realtà produttive possano diventare attrattive per gli investitori".

L'importanza della ricerca e dello sviluppo

"Ne è un esempio OMP Mechtron che negli ultimi anni, attraverso Centri di ricerca e progetti con alcune Università del Paese, ha investito in ricerca e sviluppo. Sinergie che hanno permesso, non solo di

implementare il vantaggio competitivo ma anche di sviluppare prodotti innovativi che sostengono e

concorrono a realizzare i grandi processi di sostenibilità” - ha concluso il Presidente.