È stato siglato un nuovo accordo quadriennale tra FIT-CISL e Up Logistica - azienda appaltatrice della logistica per Cassina spa di Meda - che introduce significativi miglioramenti economici per i lavoratori. L’intesa è stata salutata con soddisfazione dal sindacato secondo il quale "rappresenta un esempio concreto di come la contrattazione possa tradursi in benefici reali in un contesto economico segnato da un’inflazione persistente".

Aumenti salariali e premi di risultato per i lavoratori della Up Logistica

L’accordo, come ha fatto sapere la Cisl - prevede un premio di risultato di 500 euro netti per il secondo semestre del 2025, oltre a un riconoscimento annuo di 1.200 euro lordi dal 2026 al 2028. Quest’ultimo sarà legato a parametri chiari e raggiungibili, quali presenza, qualità del lavoro e produttività.

“Abbiamo costruito un risultato concreto con serietà e visione – ha dichiarato Ferdinando Sannino, rappresentante della FIT-CISL – che valorizza l’impegno quotidiano dei lavoratori e contribuisce alla competitività dell’impresa”.

La FIT-CISL sottolinea come la Lombardia, regione in cui opera Up Logistica, sia caratterizzata da un elevato costo della vita, rendendo fondamentale una contrattazione territoriale che sappia coniugare le esigenze delle famiglie con la sostenibilità delle imprese.

“Per noi, la contrattazione è la risposta: distribuisce valore e crea equilibrio tra bisogni sociali e aziendali”, ha aggiunto Sannino.

L’accordo è frutto di un confronto costruttivo tra sindacato e azienda, basato su ascolto e rispetto reciproco. Un dialogo che ha permesso di superare le logiche di contrapposizione e trovare un’intesa nell’interesse collettivo.

“Per la FIT-CISL questo non è un punto di arrivo – conclude Sannino – ma l’inizio di un percorso che guarda al futuro con responsabilità e determinazione”.

(foto archivio)