Avviato il percorso per la nascita della nuova Associazione Territoriale Alta Brianza

L’assemblea straordinaria dell’Associazione territoriale Confcommercio di Seregno ha votato all’unanimità il primo passaggio per la costituzione della nuova Associazione Territoriale Alta Brianza di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. Si tratta dell'Associazione nella quale confluiranno le 1.200 imprese associate dei territori di Seregno e Desio. La sede sarà a Desio con un punto d’appoggio a Seregno (in via Mariani 10).

Prossima fusione tra le Associazioni Territoriali Confcommercio di Seregno e Desio

Con la nascita della nuova Associazione, Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza raggiungerà l’obiettivo di costituire la più grande associazione d’impresa della Brianza puntando ad una razionalizzazione strutturale e contestualmente ad un efficientamento ed investimento in risorse umane, rafforzando i servizi nei confronti delle aziende associate. L’esperienza maturata con i lunghi mesi dell’emergenza Covid è, infatti, quella di trovare le migliori soluzioni per l’asset immobiliare delle sedi e accrescere sempre più il rapporto con l’associato. Andando a trovare gli imprenditori sul territorio per un più efficace e mirato supporto.