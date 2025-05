Banco Desio rafforza il proprio impegno per le imprese

Banco Desio rafforza il proprio impegno a sostegno dell’economia reale aderendo alla nuova Convenzione SACE Growth, confermandosi banca di riferimento per le imprese e ampliando l’offerta di strumenti utili a finanziare progetti di crescita, trasformazione e consolidamento competitivo.

La Garanzia SACE Growth è uno strumento flessibile pensato per sostenere gli investimenti delle imprese italiane in molteplici ambiti: dall’innovazione tecnologica alla digitalizzazione, dalla crescita sui mercati internazionali al rafforzamento delle filiere strategiche, fino alla possibilità di finanziare progetti con impatto ambientale o sociale positivo.

L’accordo amplia l’offerta commerciale dell’Istituto di Desio, integrando una garanzia pubblica flessibile e accessibile che consente di finanziare sia nuovi progetti di investimento sia spese già sostenute. La Garanzia SACE Growth sostituisce i precedenti schemi “Sace Futuro” e “Sace Green” e ne rappresenta un’evoluzione strategica nel supporto alle imprese.

Banco Desio conferma così la coerenza con le linee guida del Piano Industriale “Beyond26”, che punta a una crescita solida, inclusiva e sostenibile, in particolare nel segmento delle PMI, valorizzando una strategia che coniuga prossimità, digitalizzazione e qualità del servizio.

“Con SACE Growth intendiamo rafforzare ulteriormente il nostro sostegno alle imprese che desiderano investire e trasformarsi, sia in chiave competitiva che sostenibile - ha dichiarato Alessandro Decio, Amministratore Delegato di Banco Desio. Offrire credito di qualità, attraverso strumenti mirati e accessibili, rappresenta per noi un modo concreto di essere vicini al tessuto produttivo dei

territori in cui operiamo.”