Il Consiglio di Amministrazione di BCC Carate Brianza ha approvato il bilancio del 1° semestre 2024, che evidenzia risultati particolarmente positivi, mostrando un rafforzamento della posizione patrimoniale e una crescita significativa dei risultati economici in diverse aree operative rispetto all’anno precedente.

BCC Carate Brianza: approvati i risultati della semestrale 2024

BCC Carate Brianza conferma la sua vicinanza all’economia del territorio attraverso i crediti concessi clientela che hanno raggiunto 1,7 miliardi di euro, dato in linea con il trend positivo degli anni precedenti, che riflette l’impegno dell’Istituto nel sostenere le economie locali attraverso l’erogazione di credito. In un contesto economico ancora incerto, la Banca ha mantenuto un elevato livello di prudenza continuando a monitorare attentamente la qualità del proprio portafoglio crediti. Le attività deteriorate sono passate da 36,4 a 26,9 milioni di euro, per un rapporto rispetto al totale dei crediti netti dell’1,61% (2,21% nel 2023) e un tasso di copertura delle sofferenze pari all’81% (74% nel 2023).

Una grande solidità si evince anche dalle masse di raccolta che si attestano a 5 miliardi di euro (+7,51% rispetto al 2023). La raccolta diretta ammonta a 2,9 miliardi di euro con un incremento del 10,89%. Questo aumento significativo evidenzia la fiducia continua dei Soci e clienti nella solidità e nella gestione della Banca. Una crescita, seppur più contenuta, si registra anche nella raccolta indiretta (+3,25%) pari a 2,1 miliardi di euro; in particolare, il comparto della gestita, con i suoi 1,1 miliardi di euro, registra un +8,49%. I risultati sottolineano una gestione attenta e diversificata degli investimenti e dei prodotti finanziari offerti alla clientela.

Confermato il trend di crescita

Il bilancio semestrale conferma il trend di crescita, registrato anche negli anni precedenti, del patrimonio della Banca, con il totale dei fondi propri che supera i 343 milioni di euro. Il principale indicatore patrimoniale Total Capital Ratio pari al 22,24% – ben al di sopra dei requisiti minimi regolamentari – conferma la solidità patrimoniale di BCC Carate Brianza.

Nei primi sei mesi di quest’anno si registra un utile d’esercizio pari a 19,9 milioni di euro (+30,52% rispetto al 2023). Questo aumento dimostra l’efficacia delle strategie di gestione e la capacità della Banca di generare redditività in un contesto economico competitivo. Nel conto economico aumenta il margine di interesse (+19,3%) a 34,5 milioni di euro, così come le commissioni attive si incrementano del 9%, grazie al contributo dei vari comparti; mentre i costi operativi si mantengono sostanzialmente in linea con l’anno precedente.

Soddisfatto dei risultati Ruggero Redaelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione di BCC Carate Brianza:

«Continueremo a perseguire una strategia di crescita orientata al rafforzamento patrimoniale e al supporto dell’economia e del welfare territoriale. Il nostro impegno nei confronti del territorio si declina non solo attraverso il supporto ai Soci e ai clienti, ma anche tramite le iniziative sociali, sportive e culturali che arricchiscono la vita delle comunità locali. Inoltre, mi preme sottolineare che la Banca, assistita dalla Capogruppo, sta ultimando le analisi propedeutiche all’individuazione delle migliori soluzioni attuative del progetto di aggregazione del nostro Istituto con la BCC di Treviglio. Infine, gli ottimi risultati raggiunti negli ultimi anni hanno spinto il CdA a prevedere la costituzione della Fondazione BCC Carate Brianza – che vedrà l’avvio delle attività all’inizio del prossimo anno – per poter garantire un miglior supporto ai Soci e alle comunità locali nelle loro iniziative». Commenta così le performance relative al 1° semestre 2024, il Direttore Generale di BCC Carate Brianza, Remo Mariani: «I risultati del primo semestre del 2024 confermano la solidità e la capacità di creare valore di BCC Carate Brianza in un contesto di mercato ancora sfidante. La Banca continua a consolidare il proprio percorso di crescita e sviluppo, che ci ha accompagnato con costanza negli ultimi anni. Le ottime performance, sebbene influenzate dalla congiuntura di mercato, sono principalmente frutto di una più ampia strategia di lungo termine, che dimostra l’efficacia delle nostre politiche di gestione. Questo successo non solo ci rafforza, ma rappresenta anche una solida base di partenza, facendo ben sperare, per le imminenti sfide che ci attendono».

