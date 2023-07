Un’apertura di fondamentale rilevanza strategica che consentirà di estendere ulteriormente la presenza della Banca di Credito Cooperativo sul territorio milanese.

BCC Carate Brianza apre una nuova filiale a Milano

BCC Carate Brianza apre la quinta filiale nel capoluogo lombardo che va ad aggiungersi a quelle di Corso Sempione, via Napo Torriani, viale Monza e Piazza XXIV Maggio.

Il nuovo sportello bancario si troverà in corso di Porta Romana al civico 63, situato proprio a fianco dello storico Teatro Carcano. L’apertura è prevista per domani, lunedì 10 luglio 2023. L’orario di apertura della banca sarà dalle ore 8.30 alle ore 13.30 con i servizi di consulenza e cassa e dalle ore 14.45 alle ore 15.45 solo per i servizi di consulenza.

La BCC Carate Brianza ha raggiunto 32 filiali

La filiale di Milano - Porta Romana si aggiunge dunque all’ampio territorio già servito dalla BCC di Carate Brianza che, grazie alle sue 32 filiali, copre l’asse strategico della Brianza, con sportelli presenti da Lecco a Milano, da Monza fino a Vigevano.

Solidità patrimoniale, relazione e welfare territoriale sono le parole che da sempre contraddistinguono il modo di fare banca di BCC Carate: una banca solida, con un CET 1 Ratio pari al 19,46% ed un utile lordo di 33,7 milioni di euro (dati al 31/12/2022), ma anche una banca di relazione, che pone al centro il cliente e le sue reali esigenze.

Le relazioni, il punto di forza

“Per la nostra Banca, il 2023 è stato un anno di grande sviluppo territoriale - ha commentato Fabio Vergani, Direttore Generale della Banca. Successivamente all’apertura di due nuove filiali a Calolziocorte (LC) e ad Abbiategrasso (PV) a gennaio di quest’anno, il desiderio di crescere ancora è stato ulteriormente alimentato e supportato. In un contesto di mercato sempre più digitale in cui le relazioni umane vengono sempre meno, il nostro Istituto vuole continuare ad essere una banca tradizionale che abbraccia le innovazioni offerte dalla tecnologia, ma tiene sempre ben presente il valore delle relazioni che si confermano essere, anno dopo anno, il nostro punto di forza. La scelta del capoluogo lombardo non è affatto casuale: Milano, la principale città industriale in Italia, è conosciuta sul territorio nazionale ed internazionale per la sua storia, l’arte e la moda ed è ovviamente la capitale finanziaria nazionale. Sono orgoglioso di dire che con questa nuova apertura siamo, ad oggi, la BCC più presente nella città di Milano.”

"Un passo importante per aprirci a nuove opportunità ed orizzonti"

Secondo Ruggero Redaelli, Presidente di BCC Carate Brianza

“Questa nuova apertura rappresenta un passo importante per aprirci a nuove opportunità ed orizzonti, senza dimenticare le nostre radici e la nostra identità di banca di comunità. Siamo consapevoli – evidenzia il Presidente – che una banca non è soltanto un luogo dove gestire le transazioni finanziarie; come Banca di Credito Cooperativo crediamo nell’importanza di creare relazioni di fiducia, solide e durature, con i nostri Soci e Clienti e di essere, non solo al servizio, ma anche parte attività della comunità in cui operiamo. La nuova filiale ci permetterà di essere ancora più vicini alle famiglie ed alle imprese milanesi, offrendo servizi personalizzati e di qualità e fornendo consulenza e soluzioni su misura che rispondano alle loro esigenze e concorrano al loro successo. Conoscere e sostenere le iniziative sociali, culturali e sportive delle associazioni sarà un altro modo per arricchire il tessuto della città e contribuire al benessere di Milano. Questi sono gli stimoli per continuare il percorso intrapreso dalla nostra Banca oltre 120 anni fa, dimostrando che i nostri principi di mutualità, solidarietà, vicinanza alla comunità e responsabilità sociale sono ancora attuali, anche a Milano, e ci guidano nel nostro impegno quotidiano, creando un ponte tra tradizione e innovazione”.

(nella foto di copertina Fabio Vergani, Direttore Generale della Banca e Ruggero Redaelli, Presidente di BCC Carate Brianza)