Bcc Carate Brianza: c'è un nuovo direttore generale

Il consiglio di amministrazione della Bcc Carate Brianza ha nominato un nuovo direttore generale.

Nominato dal Cda di Bcc Carate

Si tratta del monzese Remo Mariani, 55 anni, già dirigente della banca.

Mariani ha sviluppato il proprio percorso di carriera nel settore creditizio, principalmente nella Bcc di Carate Brianza e vanta un'esperienza ventennale nel mondo del credito cooperativo. E' attualmente responsabile della Direzione Mercato della banca, incarico che ricopre dal 2020, dopo aver esercitato il ruolo di capo area e di direttore nell'ambito del territorio monzese (e ha ricoperto in precedenza il ruolo di direttore di filiale presso un altro istituto di credito).

Tutelare i valori del credito cooperativo

La sua nomina "esprime la volontà di dare continuità all'attuale gestione e trova origine nell'azione del Consiglio di amministrazione della banca, che ha sempre investito sulle risorse interne allo scopo di valorizzarle al meglio nella convinzione che le persone costituiscono il principale punto di forza della banca per affrontare le future sfide e per assicurare la coerenza ai valori distintivi del credito cooperativo".

Il presidente Ruggero Redaelli e l'intero Cda hanno espresso un sincero ringraziamento a Fabio Vergani per il lavoro svolto in qualità di direttore generale in questi ultimi vent'anni, "lavoro che ha consentito alla banca di raggiungere ambiziosi risultati e consolidare un'elevata solidità patrimoniale".