Bilancio Aeb: ai soci oltre undici milioni di dividendi

A Seregno l’assemblea di Aeb ha approvato in data odierna, mercoledì 15 marzo, il bilancio separato al 31 dicembre 2022 con risultati positivi rispetto all'anno precedente, con la soddisfazione della presidente, l'avvocato Loredana Bracchitta (nella foto).

Bilancio Aeb: ricavi in crescita del 12 per cento

I ricavi ammontano a circa 19 milioni di euro, in crescita di oltre il 12 per cento rispetto all'anno precedente. L’incremento è dovuto principalmente alla variazione del perimetro dei servizi corporate iniziata nel luglio 2021 e proseguita nel corso del 2022. Il risultato netto dell’esercizio ammonta a 24,5 milioni di euro (rispetto ai 17,1 milioni di euro dell’anno precedente), anche grazie a un miglioramento della gestione finanziaria per circa 6 milioni di euro.

Ai soci oltre undici milioni di euro

Nel bilancio gli investimenti si attestano a circa 1,5 milioni di euro, realizzati in prevalenza su applicativi e infrastrutture digitali al servizio di Aeb e delle sue controllate, principalmente relativi alla integrazione del sistema Erp (Sap Hana). I risultati aggregati del perimetro di Aeb e delle sue controllate hanno registrato: Ebitda di circa 64 milioni di euro; investimenti aggregati per circa 41 milioni di euro; posizione finanziaria netta positiva per circa 13 milioni di euro; dividendi a favore dei soci pari a 11,5 milioni, in crescita del 10 per cento rispetto all’esercizio precedente.

La presidente sottolinea la solidità di Aeb