Boom di nuove attività commerciali: tra settembre e ottobre otto inaugurazioni

A Concorezzo il commercio locale si potenzia con nuove aperture che andranno a popolare ulteriormente il centro storico e i quartieri: sono otto le nuove inaugurazioni di negozi e attività commerciali previste tra settembre e ottobre.

In particolare nei prossimi due mesi apriranno sul territorio comunale un’erboristeria, un centro yoga, uno studio di osteopatia-fisioterapia, una nuova cartoleria e anche una formaggeria vegana. In aggiunta, il 20 settembre sarà inaugurato il nuovo Centro Medico Santa Marta di Aspecon e in queste settimane apriranno anche due nuovi asili nido realizzati in strutture comunali.

Un segnale forte di vitalità imprenditoriale che conferma un trend positivo per il tessuto commerciale cittadino e segue le aperture dei mesi scorsi (una pasticceria, un parrucchiere, un negozio di abbigliamento, un centro pilates, un negozio di toelettatura cani, un centro fisioterapico, sanitario, un negozio di apparecchi acustici, un punto prelievi e analisi ecc.).

A Concorezzo i negozi storici aperti da oltre 50 anni sono 11 e sono decine quelli attivi da oltre 20 anni.

“La grande vitalità del commercio locale di Concorezzo è un obiettivo costruito e raggiunto a beneficio dell’intera comunità – hanno commentato il sindaco Mauro Capitanio e l’assessore al commercio Gabriele Borgonovo– Il segreto è un ecosistema positivo e collaborativo tra commercianti, Giunta, uffici comunali e cittadini. Un circolo virtuoso che fa bene a tutti.

Come Comune facciamo la nostra parte sostenendo le attività commerciali con iniziative, eventi, supporto per la partecipazione ai bandi e, soprattutto, con una presenza costante e un dialogo aperto e diretto.

Periodicamente visitiamo negozi e attività per raccogliere segnalazioni, bisogni e proposte, facendo sentire agli imprenditori la vicinanza concreta dell’Amministrazione. In più, possiamo contare su un’associazione commercianti attiva e propositiva, con la quale collaboriamo anche per l’organizzazione di eventi di grande richiamo che attraggono migliaia di persone a Concorezzo”.