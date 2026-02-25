Brianza Energia Ambiente, nuovo parco fotovoltaico a Desio: energia green per 2.500 famiglie

Un’area da riqualificare che diventa motore di energia rinnovabile per il territorio. È questo il cuore del nuovo progetto firmato Brianza Energia Ambiente, che realizzerà un parco fotovoltaico – con integrazione solare termica – in via Agnesi a Desio, nell’area dell’ex cava Farina.

L’intervento, approvato dalla Provincia di Monza e Brianza, rappresenta un passo strategico verso la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, con benefici ambientali ed economici per l’intera comunità.

Un impianto da 40.000 metri quadrati tra fotovoltaico e solare termico

Il nuovo parco si estenderà su una superficie di 40.000 metri quadrati, pari a circa quattro campi da calcio. Non sarà solo un impianto fotovoltaico tradizionale, ma un sistema integrato con doppia valenza:

Fotovoltaico: potenza di picco di 6,5 MW e produzione annua stimata di 8.400 MWh, sufficienti a coprire il fabbisogno di circa 2.500 famiglie.

Solare termico: potenza termica di 1,5 MW e produzione di circa 1.400 MWh termici all’anno.

L’energia prodotta potrà integrarsi con le tecnologie già presenti nel sito, implementando anche il servizio di teleriscaldamento locale.

Si tratta del primo impianto di queste dimensioni realizzato direttamente da BEA, che punta a rafforzare il proprio ruolo nella transizione energetica della Brianza, trasformando un’area dismessa in un polo produttivo sostenibile.

Sostenibilità ambientale ed equilibrio economico

Uno degli aspetti distintivi del progetto è la sua sostenibilità complessiva: l’impianto non richiederà interventi finanziari esterni e sarà in grado di generare flussi di cassa, coniugando tutela ambientale e solidità economica.

L’operazione conferma la strategia industriale del Gruppo, orientata a investimenti green capaci di produrre valore nel lungo periodo, riducendo le emissioni e rafforzando l’autonomia energetica del territorio.

Certificazioni e governance: BEA ottiene la UNI ISO 37001

Il 2025 segna per il Gruppo BEA S.p.A. anche un importante traguardo in ambito governance: l’ottenimento della certificazione UNI ISO 37001 per la prevenzione della corruzione, standard internazionale riconosciuto a livello globale.

Questo attestato si aggiunge ad altre certificazioni già conseguite, tra cui:

UNI EN ISO 9001 (qualità)

UNI EN ISO 14001 (gestione ambientale)

UNI ISO 45001 (salute e sicurezza sul lavoro)

UNI CEI EN ISO 50001 (gestione dell’energia)

La UNI ISO 37001 rappresenta un ulteriore passo verso una gestione aziendale improntata a trasparenza, responsabilità e controllo dei rischi nei processi interni.

L’intervento straordinario a Meda dopo l’alluvione

Accanto ai progetti di sviluppo energetico, Brianza Energia Ambiente ha confermato nel 2025 il proprio ruolo operativo sul territorio anche in situazioni di emergenza.

Dopo l’alluvione del 22 settembre che ha colpito il centro di Meda, in seguito alla tracimazione del fiume Tarò, BEA ha gestito le operazioni di sgombero e trattamento dei rifiuti accumulati in piazza Dozio.

In circa dieci giorni di attività sono state avviate a trattamento circa:

1.600 tonnellate di rifiuti (12.600 metri cubi)

18.000 kg di ferro

6.000 kg di frigoriferi

4.000 kg di lavatrici

oltre 1.500 kg tra vernici, elettronica, batterie ed estintori

Le operazioni hanno incluso selezione, smaltimento differenziato dei materiali pericolosi e successiva pulizia e disinfezione dell’area.

Un modello pubblico al servizio dei Comuni soci

Tra investimenti in energie rinnovabili, certificazioni internazionali e interventi tempestivi nelle emergenze ambientali, Brianza Energia Ambiente consolida il proprio ruolo di partecipata pubblica radicata nel territorio.

Il nuovo parco fotovoltaico di Desio non è solo un’infrastruttura energetica, ma il simbolo di una strategia che punta su riqualificazione urbana, produzione di energia pulita e supporto concreto alle comunità locali, con l’obiettivo di costruire una Brianza sempre più sostenibile.