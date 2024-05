Nei giorni scorsi NIdiL Cgil e Felsa Cisl, organizzazioni sindacali che hanno lo specifico compito di rappresentare le forme di lavoro precario, compresa la somministrazione da parte delle agenzie per il lavoro, hanno incontrato in cinque assemblee – una per turno – le lavoratrici e i lavoratori (circa 85) attualmente somministrati da Adecco a ST Microelectronics di Agrate Brianza.

"Non è certo la prima volta" - sottolineano i sindacati - "Cgil e Cisl sono presenti dal 2019 tra i somministrati da Adecco in ST, con i loro delegati aziendali, e le recenti assemblee avevano appunto lo scopo di fare il punto della situazione, a seguito delle importanti novità degli ultimi mesi".

Buone notizie per i dipendenti di Adecco che lavorano in St Microelectronics

Infatti, è stato recentemente firmato il nuovo accordo aziendale dove finalmente è stata riconosciuta ai dipendenti di Adecco la possibilità di essere assunti in ST: tutto questo non era scontato, anzi per anni ST si è opposta a ogni richiesta in questo senso; ma infine lo sforzo congiunto di NIdiL Cgil e Felsa Cisl, a sostegno della mobilitazione della RSU Cgil e Cisl del personale dipendente, fino allo sciopero del 29 settembre, ha ottenuto che nel nuovo accordo aziendale sia prevista la progressiva assunzione del personale di Adecco, nella misura iniziale del 20% sulle prossime assunzioni.