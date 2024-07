Buone notizie per i dipendenti della KSB Italia. L'azienda di Concorezzo che fa parte del Gruppo KSB, nato nel 1871 in Germania, e fornitore internazionale di pompe, valvole e sistemi innovativi per il trasporto di fluidi, ha infatti comunicato che nel mese di luglio verrà distribvuito ai dipendenti un premio di risultato aumentato del 10% rispetto all'anno scorso raggiungendo la cifra di euro 3.407,00 euro per il livello A1.

Buone notizie per i dipendenti di KSB Italia: aumenta il premio di produttività e il sostegno a genitorialità e salute

I dettagli sono stati presentati ai lavoratori lo scorso 3 luglio dopo che la direzione si è incontrata con i sindacati FIOM CGIL, FIM CISL e la rispettiva RSU. Nella stessa occasione l’azienda ha ratificato un accordo più ampio sul tema welfare.

I numeri presentati riflettono significativi passi avanti sia sul premio di risultato sia sul tema del welfare aziendale. In particolare, per il biennio 2024/2025, l’importo economico al raggiungimento degli obiettivi è stato aumentato e vi sarà un incremento del 10% a carico dell’azienda sulla quota che il lavoratore deciderà di destinare in welfare.

Welfare

Sul fronte normativo del welfare, i miglioramenti includono un notevole avanzamento riguardante la genitorialità: i lavoratori avranno diritto, in caso di malattia del figlio fino a 13 anni, a un massimo di 10 giorni all’anno e il pagamento dell’80% della retribuzione giornaliera e l’erogazione, a partire dal 2025, di borse di studio per il diploma e la laurea dei figli. Un altro importante risultato è stato raggiunto nel settore della sanità integrativa, con il passaggio dal livello base del fondo Metasalute a un piano superiore, garantendo una copertura sanitaria più ampia e completa per tutti i dipendenti.

Questo risultato è frutto della contrattazione tra le parti e della condivisione degli obiettivi con i lavoratori. KSB ITALIA ritiene fondamentale aver raggiunto questo miglioramento sia sulla parte economica sia normativa per le proprie persone.

“Dare valore e dignità al lavoro è una scelta fatta partendo dalla nostra tradizione di welfare: premiare il lavoro significa premiare l’impegno e la dedizione dei lavoratori, non c’è modo migliore per l’azienda per riconoscere quanto sia grata ai propri dipendenti.” - Riccardo Vincenti, Consigliere Delegato. “Siamo orgogliosi di poter annunciare questi significativi miglioramenti. Questo accordo riflette il nostro impegno nel valorizzare le persone, riconoscendo il loro contributo e sostenendo il loro benessere.” - Mauro Ballabio, Responsabile Risorse Umane.

Iniziative realizzate negli anni scorsi

Tra le iniziative realizzate da KSB Italia negli anni vi sono un’area verde con alberi da frutta, una palestra, una biblioteca, un ristorante aziendale, un servizio di ristorazione, la consulenza legale gratuita fuori dall’orario di lavoro, la flessibilità oraria e smart working.

(nella foto di copertina da sinistra Mattia Rigamonti RSU e Giuseppe Colonna RSU - Riccardo Vincenti – Consigliere Delegato - Mauro Ballabio – Responsabile Risorse Umane)