Il consiglio di amministrazione di STMicroelectronics Italia, consociata italiana del Gruppo STMicroelectronics N.V., ha nominato Alberto Della Chiesa amministratore delegato effettivo dal 16 settembre.

Cambio al vertice di STMicroelectronics Italia

Alberto Della Chiesa sostituisce Lucio Colombo che lascia l’incarico dopo 42 anni di attività in ruoli dirigenziali di primo livello. Della Chiesa è Executive Vice President per la Supply Chain di STMicroelectronics dal maggio 2012. In azienda dal 1988, ha ricoperto varie posizioni sia nell’area della pianificazione sia nelle attività operative.

Presidente di STMicroelectronics Italia, con delega per le relazioni con le Istituzioni italiane, continua ad essere Giuseppe Notarnicola, Executive Vice President del Gruppo ST con responsabilità globali per la gestione della Tesoreria, dell’M&A, della Corporate Insurance e dell’IP Business Unit. Notarnicola è anche Senior Advisor di Assolombarda con delega al Centro Studi e attrazione degli investimenti esteri.

Giuseppe Notarnicola ha commentato: