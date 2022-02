Incontro

Il noto economista ha tracciato il quadro della situazione attuale, grande interesse e molte le domande.

Carlo Cottarelli alla Pro Desio: "Dobbiamo tornare a crescere". Incontro interessante promosso dal Circolo Culturale desiano, che ha avuto come relatore il noto economista. Numeroso il pubblico in sala.

Cottarelli alla Pro Desio per parlare della situazione economica attuale

Economica e cultura alla Pro Desio. Protagonista l'economia e la situazione attuale. A parlare dello stato attuale dell'economia italiana e del futuro è stato Carlo Cottarelli. Una serata molto interessante. Sala gremita, con un centinaio di persone che hanno riempito lo spazio di via Garibaldi. Flavia Schiatti, neopresidente del Circolo Culturale Pro Desio, ha presentato la serata: "Una persona che sa fare i conti e con la quale bisogna fare i conti. Grazie anche della numerosa partecipazione, vuol dire che voglia di sentire e fare cultura c'è".

"Non si può tornare al 2019"

Cottarelli ha delineato il quadro economico dell'Italia di oggi, parlando del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), l'inflazione, ma anche dell'elezione del presidente della Repubblica e le elezioni del 2023. "Non ci può bastare tornare a dove eravamo nel 2019, dobbiamo tornare a crescere - ha detto - Quest'anno inoltre ci saranno molte riforme da attuare, abbiamo i progetti da realizzare con i fondi del Pnrr: per questo sono contento che Draghi sia rimasto alla guida del governo. Vedremo se l'opinione pubblica sarà in grado di recepire queste riforme". Molte le domande che i partecipanti hanno posto al noto professore.