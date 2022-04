Novità

Il centro, che ospiterà circa 200 persone incluse 30 nuove assunzioni entro la fine del 2023, sarà dedicato all'innovazione nel settore delle pompe di calore, nelle caldaie a idrogeno e nelle soluzioni IoT per il comfort abitativo.

Carrier annuncia un investimento di 14 milioni di euro per costruire un nuovo Centro di Eccellenza di ricerca e sviluppo per il riscaldamento, il condizionamento e i sistemi di acqua sanitaria a Villasanta.

Carrier aprirà a Villasanta un centro di ricerca e sviluppo: nuove opportunità di lavoro

La struttura si concentrerà sullo sviluppo di innovazioni per espandere l’offerta di soluzioni sostenibili e intelligenti di Carrier, principalmente pompe di calore, caldaie a idrogeno e sistemi basati sull’IoT per i segmenti residenziale e professionale in Europa.

L'investimento fa leva sull'esperienza di Carrier nelle pompe di calore e posizionerà l'azienda in modo unico per rispondere alla trasformazione sostenibile delineata nel Green Deal dell'Unione Europea.

"L'investimento in un Centro di Eccellenza per la Ricerca e lo Sviluppo di sistemi sostenibili ed efficienti per il comfort ci permette di offrire una proposta di valore ancora più ampia ai nostri clienti nel settore residenziale e professionale in Europa" ha dichiarato François Audo, Vice President and General Manager Carrier RLC Europe and Riello. "Questo investimento è anche un simbolo del nostro impegno in Italia e ci permetterà di stringere collaborazioni ancora più forti con i principali poli universitari dell’area".

Il progetto

Il progetto prevede la costruzione di un nuovo edificio a Villasanta che includerà un laboratorio di 3.000 mq e uffici di 2.800 mq entro la fine del prossimo anno. Il centro di eccellenza ospiterà ingegneri con competenze focalizzate sulla progettazione di pompe di calore e sistemi digitali.

Gli edifici dell'UE sono responsabili del 40% del consumo di energia e del 36% delle emissioni di gas serra in Europa. Più del 40% del consumo nel settore residenziale dipende dal gas naturale e dai combustibili fossili. In Italia, il riscaldamento degli edifici residenziali, commerciali e pubblici pesa sulle emissioni di CO2 per oltre il 17,7%, secondo i dati di Ispra. Aumentare l'offerta di soluzioni di riscaldamento efficienti e sostenibili, come le pompe di calore aria-acqua o i sistemi ibridi, contribuisce all'obiettivo della carbon neutrality entro il 2050, delineato nel piano "Fit for 55". Questo centro di eccellenza permetterà anche a

Carrier di portare sul mercato una varietà di soluzioni innovative per affrontare la transizione energetica con la migliore flessibilità.

Il nuovo centro si concentrerà anche sullo sviluppo di tecnologie basate sull’IoT e sull’intelligenza artificiale che permetteranno la gestione da remoto dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento per una maggiore efficienza energetica.

Inizio e fine lavori

L'inizio dei lavori di costruzione del nuovo centro è previsto per giugno 2022. Come già detto il centro avrà una superficie di 3.000 m 2 e occuperà circa 200 persone di cui 30 nuove assunti (ingegneri). La fine lavori è prevista per fine 2023.