Caso St, la Cgil tuona "Basta con le manovre silenziose"

“Stiamo assistendo con grande preoccupazione a una vera e propria operazione di svuotamento industriale del sito STMicroelectronics di Agrate - ha rimarcato Occhiuto - A oggi non solo non è stato riformulato il piano industriale, ma sono già in corso trasferimenti di produzioni e tecnologie verso Singapore e aziende esterne in Cina, nel totale silenzio verso i lavoratori. La produzione BCD9 su 8 pollici è oggi richiesta dal mercato automotive e AG200 è l’unico sito qualificato. Tuttavia l’azienda sta già disinstallando attrezzature e trasferendo asset produttivi all’estero, senza alcun confronto con le parti sociali".