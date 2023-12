Sindacati soddisfatti per un risultato definito "eccellente" e che rappresenta un piunto di parttenza per un "ulteriore sviluppo del sistema di relazioni sindacali in azienda". Questo in sostanza il commento dei rappresentanti di Fim Cisl Monza Brianza Lecco dopo che venerdì 1 dicembre è stata approvata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale di St Microelectronics.

C'è l'ok all'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto integrativo in St Microelectronics

La percentuale di consensi, fa sapere Fim Cisl, è stata davvero ampia: oltre il 94% per il sito di Agrate Brianza che ha detto sì all'accordo siglato lo scorso 31 ottobre e che prevede, dall'1 gennaio 2024, l'aumento della retribuzione fissa per tutti i dipendenti e il riconoscimento di un premio fisso che a regime sarà di 1000 euro l’anno.

Gli aumenti incideranno sulle maggiorazioni, tredicesima,tfr e gli altri istituti indiretti. Quasi raddoppiato il valore del Premio di risultato che in tre anni salirà a 5.500 euro mentre a marzo 2024 saranno riconosciuti 700 euro in flexible-benefit.

Dal 1 gennaio 2024 inoltre, per i lavoratori, sarà possibile versare 100% delle loro quote welfare sul fondo di previdenza complementare Cometa, mentre il contributo di solidarietà a carico dell’azienda viene innalzato al 10%.

L’accordo prevede anche un percorso di stabilizzazione per i lavoratori con contratto di somministrazione e a termine.

"Positività percepite dai lavoratori"