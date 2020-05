Colnago comprata dagli arabi: la storia italiana della bicicletta finisce ad Abu Dhabi

Un pezzo di storia del ciclismo italiano finisce ad Abu Dhabi. Chimera Investments Llc, fondo arabo proprietario anche del Team Uae ha acquistato la Colnago, storica azienda del ciclismo italiano con sede a Cambiago.

Colnago comprata dagli arabi

L’annuncio è arrivato oggi, martedì 5 maggio 2020, dopo che da tempo si vociferava di trattative per la cessione dello storico marchio italiano. Lo storico marchio, che aveva iniziato con Fiorenzo Magni e che nel tempo aveva fatto correre anche miti del ciclismo come Eddy Merckx e Giuseppe Saronni, passa dunque la mano. Ernesto Colnago, 88 anni, ha ceduto la società. Non è stata ancora rivelata la cifra di acquisto.

Campioni e trionfi

La storia della Colnago è legata a grandi nomi del ciclismo mondiale. Su tutti Merckx, che con la bici made in Cambiago (solo 7 chili) affrontò il record dell’ora di Città del Messimo nel 1972. Poi Beppe Saronni, che dopo una vita in sella è diventato team manager di Mapei e Lampre, sempre con bici Colnago, e Paolo Bettini, oro olimpico e due volte campione mondiale.

