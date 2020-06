Colorificio aperto in agosto, PentaColor è una certezza

Se cercate un colorificio aperto in agosto siete nel posto giusto. I professionisti di PentaColor infatti non andranno in vacanza ma saranno pronti, come ogni anno, a fornire prodotti, supporto ed esperienza. Chi fra luglio e agosto ha in programma lavori di restauro, di manutenzione o di personalizzazione della propria abitazione avrà sempre un punto di riferimento, ossia l’attività di Giussano. Durante il mese di agosto la disponibilità sarà persino incrementata: PentaColor resterà aperto anche il lunedì mattina, dalle 8.30 alle 12.30, osservando il classico orario durante gli altri giorni della settimana (8.30-12.30 e 14.30-19.30, da lunedì a sabato).

PentaColor, il colorificio aperto in agosto

Imbiancare casa ad agosto è un vero must, ma ci sono anche tanti altri lavori che si possono effettuare. Per esempio sistemare le persiane o intervenire su ambienti in cui si ha qualche problema. Ma è anche possibile scegliere di personalizzare casa e renderla unica. Grazie all’esperto personale di PentaColor sarà possibile ricevere suggerimenti, discutere le proprie idee. E naturalmente farsi consigliare sulle pitture e vernici delle migliori marche disponibili in negozio. Non va scordata poi la presenza del servizio tintometro, per realizzare fedelmente la tonalità desiderata. L’attività è un autentico mondo da esplorare pieno di spunti per la creatività. Non mancano in fatti colori ad olio, tempere, acquerelli e acrilici per colorare qualsiasi idea.

I contatti utili

Naturalmente Pentacolor continua il suo operato garantendo la massima sicurezza per dipendenti e clienti. Oltre a rispettare le diverse disposizioni anticontagio (mascherine, distanziamento, ecc.), viene eseguita periodicamente l’igienizzazione dei locali. Insomma, il negozio di Giussano c’è sempre, ora non resta che andare a visitare il negozio. Per ulteriori informazioni è possibile consultare www.pentacolor.com, la pagina Facebook “PentaColor”, scrivere a negozio@pentacolor.com, chiamare lo 0362.332034 o recarsi direttamente a Giussano, in viale Monza 12.

Informazione Pubblicitaria