Il colorificio PentaColor di Giussano è sempre aperto al pubblico. E continua il servizio di consegna a domicilio

Niente lo può fermare: il colorificio PentaColor di Giussano è sempre aperto al pubblico. Sia in zona arancione rinforzato che in zona rossa, il centro del fai-da-te continuerà la propria attività: tratta beni di prima necessità, perciò le sue porte resteranno sempre aperte. Soltanto gli orari potrebbero subire delle variazioni in base ad eventuali restrizioni nazionali o regionali: in ogni caso saranno comunicati tempestivamente sulle pagine social e sul sito ufficiale. In parallelo continua anche il servizio di consegna a domicilio in Brianza e non solo. Rappresenta un’opportunità per chi ha problemi a raggiungere il negozio o si sente più tranquillo facendosi consegnare la merce direttamente a casa o in un luogo designato.

Il colorificio PentaColor e le bombolette spray

Concentriamoci ora sui prodotti. Menzione speciale per il settore delle bombolette spray. A disposizione c’è una gamma completa, a partire da fondi per legno, plastica, ferro, leghe, prodotti fluorescenti, micacei e un’ampia scelta di colori RAL. Sono presenti anche le bombolette ad acqua: atossiche e inodore, possono essere usate su polistirolo senza fondi o trattamenti speciali. Sono certificate con la normativa tedesca per giocattoli e riconoscibili dal marchio con l’orso. Attenzione anche al reparto “bombolette per carrozzeria”, molto fornito: con il sistema di catalogazione delle tinte Dupli-Color, PentaColor riesce a coprire circa l’80% dei colori auto in circolazione. Spazio anche a bombolette con pellicole strippabili, set per la verniciature di pinze dei freni e altro. Serve una bombolette su misura? Nessun problema, in tempi brevi i tintometristi di Giussano riusciranno a realizzare il prodotto ad hoc, anche in giornata.

I quattro soci e il restyling del sito

Sono quattro i soci che rappresentano la spina dorsale di PentaColor, a cui va aggiunto uno staff dall’esperienza decennale. Alessandro è il responsabile della vendita di prodotti per l’edilizia e dell’assistenza tecnica, Davide si occupa di vendita di materiali per l’industria e marketing, Paolo segue la vendita di vernici professionali per legno e la tintometria, mentre Roberto è il responsabile della vendita al dettaglio e della comunicazione. A proposito: il sito www.pentacolor.com ha subito un restyling completo, sia dal punto di vista grafico che dei contenuti. Al suo interno si possono trovare tutte le news inerenti all’azienda, le promozioni attive, la rassegna stampa e tutte le informazioni utili.

Informazioni e contatti

Per ulteriori informazioni è possibile consultare www.pentacolor.com, la pagina Facebook “PentaColor”, scrivere a negozio@pentacolor.com, chiamare lo 0362.332034 o recarsi direttamente a Giussano, in viale Monza 12.

Informazione Pubblicitaria