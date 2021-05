Seregno, è indetta la procedura per l’assegnazione delle concessioni di otto nuovi posteggi isolati per il commercio su aree pubbliche, istituiti in diverse zone della città.

Commercio ambulante a Seregno: bando per l’assegnazione di otto posteggi

Il bando è finalizzato a offrire un servizio di accesso al commercio ambulante nei vari quartieri della città, in aggiunta ai due mercati (quello del sabato in piazza Linate e quello del mercoledì in via Piave).

I posteggi messi a bando sono:

– Per un banco di ortofrutta ed uno di prodotti ittici in viale Tiziano (quartiere Ceredo) il martedì mattina;

– Per un banco di ortofrutta e uno di drogheria (tipo pasta e biscotti) in via Bellini (quartiere Lazzaretto) il mercoledì mattina;

– Per un banco di ortofrutta ed uno di prodotti ittici in via San Carlo (nel quartiere omonimo) il venerdì mattina;

– Per un banco di salumi/formaggi e uno di drogheria (tipo pasta e biscotti) in via Solferino.

Le domande

Le domande dovranno pervenire via PEC al Comune di Seregno entro 60 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, ovvero entro venerdì 02/07/2021.

A questo link trovate il bando completo con i requisiti richiesti, le modalità di presentazione della domanda e i criteri di selezione. Le concessioni avranno una durata di 10 anni e saranno limitate alla sola giornata e orario indicati.

Per informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello Unico Attività Produttive (info.sportellounico@seregno.info; tel. 0362 263.254/240).