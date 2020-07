E’ pubblico il bando per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno delle attività commerciali legato all’emergenza COVID-19. Come anticipato, le risorse messe in campo dall’Amministrazione Comunale ammontano 300.000 euro di cui 225.000 euro sono destinate a finanziare questo bando.

Commercio locale: ecco chi può richiedere i contributi a fondo perduto

L’Amministrazione comunale di Vimercate chiarisce quali sono i destinatari dei contributi: attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande, di vicinato non alimentari al dettaglio o artigianali di servizio e di produzione alimentare già in attività dall’1/03/2020 regolarmente iscritte alla CCIAA e con sede operativa a Vimercate, che siano state assoggettate alla chiusura forzata imposta, quale misura di contenimento del contagio, con DPCM 1/03/2020 e successivi provvedimenti.

Inoltre, i destinatari oltre ad essere iscritti alla CCIAA con assenza di procedure fallimentari, devono avere i seguenti requisiti: regolarità contributiva; non trovarsi in una delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; possedere i requisiti morali e professionali per lo svolgimento di attività commerciali; non essere soggetti ad amministrazione controllata, a concordato preventivo o a fallimento; non avere in corso pendenze o inadempienze nei confronti della Pubblica Amministrazione; fatturato riferito all’ ultimo esercizio 2019 non superiore ad € 200.000 ed ancora periodo minimo di chiusura pari a 15 giorni; non aver presentato domanda di partecipazione ad altro bando per la concessione di contributi per incentivare gli acquisti mediante utilizzo di voucher. Infine possono partecipare al bando le imprese che, pur avendo partecipato a precedenti bandi comunali, non hanno ottenuto il finanziamento per esaurimento dei fondi disponibili

I contributi

Il contributo comunale, a fondo perduto, viene erogato secondo alcuni parametri dettati dal fatturato e varia da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 7.500 euro:

– Fatturato anno 2019 fino a € 80.000

Contributo per un mese di chiusura = € 1.500

Contributo per due mesi di chiusura = € .3000

Contributo per tre mesi di chiusura = € 4.500

Fatturato anno 2019 da € 80.001 fino a € 140.000

Contributo per un mese di chiusura = € 2.000

Contributo per due mesi di chiusura = € 4.000

Contributo per tre mesi di chiusura = € 6.000

Fatturato anno 2019 da € 140.001 fino a € 200.000

Contributo per un mese di chiusura = € 2.500

Contributo per due mesi di chiusura = € 5.000

Contributo per tre mesi di chiusura = € 7.500

I contributi saranno erogati in relazione ai mesi di chiusura dichiarati; le frazioni di mese fino a 15 giorni verranno ricondotte per difetto all’unità precedente, frazioni di mese da 16 giorni in poi, verranno ricondotte per eccesso all’unità successiva.

Nel dettaglio alla notizia trovate il testo integrale del bando e i suoi allegati: allegato A – Domanda; allegato B – de minimis; allegato C – dichiarazione IBAN

Scadenze

Sarà possibile presentare la richiesta dal 14 luglio al 23 agosto inviando la domanda compilata e i suoi allegati esclusivamente all’indirizzo PEC: vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it

Le domande formalmente ammissibili andranno a comporre la graduatoria che sarà pubblicata sul questo sito dal 4 settembre 2020.7

