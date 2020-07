Comune e Associazione Sloworking in campo a favore dell’economia di vicinato. A Vimercate un progetto per aiutare i commercianti a costruire un nuovo rapporto con i clienti.

Comune e Associazione Sloworking in campo a favore dell’economia di vicinato

Tra le iniziative messe in campo dall’Amministrazione Comunale a favore della ripresa del commercio locale c’è anche un progetto messo in campo all’associazione SloWorking che propone l’iniziativa dal titolo «Dalla parte di chi riparte».

L’obiettivo è quello di mettere a disposizione le competenze degli associati di Sloworking per fornire ai commercianti delle indicazioni pratiche su come e dove agire per riuscire a siglare un nuovo patto di fiducia con i propri clienti.

Le fasi del progetto

Il progetto “Dalla parte di chi riparte” si sviluppa in tre fasi: la prima fase di ascolto darà voce ai vimercatesi attraverso delle interviste online per comprendere che cosa sta contribuendo a rendere più o meno piacevoli le prime esperienze di acquisto nei negozi di quartiere durante la fase 2. S

i terrà poi la fase dell’analisi dei risultati che sarà realizzata nel corso di un workshop con il coinvolgimento di un team multidisciplinare di professionisti (sociologo, coach, psicologo, formatore, esperto di ottimizzazione dei contatti che avvengono tra i clienti e le emanazioni.

Infine la fase dell’azione con la pubblicazione del «Manifesto della vicinanza», un decalogo con spunti pratici e facilmente applicabili dedicato a tutti gli imprenditori che vorranno far tesoro del punto di vista dei consumatori di Vimercate.

La partenza del progetto con le interviste online è prevista per il mese di luglio e la restituzione ai commercianti del «Manifesto della vicinanza» a settembre.

