A Desio

Martedì 1 marzo incontro di avvio della programmazione di eventi in vista della bella stagione.

Un incontro (previsto Martedì 1° Marzo 2022 dalle ore 13:00 alle ore 15:00 sala Pertini Palazzo Comunale) promosso dagli assessorati al commercio e agli Eventi con l’obiettivo di far tornare le persone a passeggiare per le strade di Desio, dando un nuovo slancio agli spazi in città, con appuntamenti, momenti di aggregazione, eventi di promozione delle attività commerciali e artigianali che danno loro vita.

Comune e commercianti al lavoro per il rilancio della città

Gli esercizi di vicinato come linfa vitale degli spazi della città, l'avvio di una alleanza tra l'Amministrazione comunale e protagonisti del distretto Urbano del Commercio (DUC) di Desio che segue di pochi giorni il lancio della app Shopping Desio.

Un lavoro su più fronti, lavorando insieme per ridare movimento al commercio, cuore pulsante della città, e chiamare le persone a vivere la Città, attraverso diverse tipologie di iniziative e canali.

Unire le forze per creare idee e diffondere buone pratiche

“Se da una parte alcune attività chiudono - racconta l’Assessore al commercio Samantha Baldo - dall’altra tante altre continuano a operare, reinventandosi ogni giorno. Ecco allora l’importanza di attivarsi, unendo le forze per creare idee e diffondere buone pratiche, ma anche imparare ad essere attori principali del rilancio della città costruendo insieme eventi ed iniziative, articolate sia nelle vie dello shopping tradizionali del centro cittadino e commerciale, ma anche nei quartieri. E’ per questa ragione che abbiamo organizzato questo momento di confronto aperto a tutti i commercianti, ma anche ai partner del DUC. Vi aspettiamo dunque perché è solo insieme che possiamo cambiare le cose.”

"Ci piacerebbe – aggiunge l’Assessore agli eventi, attività produttive, lavoro, p. iva, Andrea Civiero - partendo dall’identificazione delle risorse del nostro territorio che presenta le sue unicità, eccellenze, attrattività e competitività, riuscire ad esprimere un concetto di marketing territoriale, capace di valorizzare e stimolare sinergie tra i protagonisti locali. Il come lo studieremo insieme a partire dall’incontro del 1° marzo prossimo.”

Come iscriversi

All'incontro sono già stati invitati tutti gli imprenditori che hanno fornito la propria mail al servizio Sportello Unico Attività Produttive. Sei un commerciante un ristoratore o un artigiano e vuoi partecipare all'incontro? L'amministrazione comunale mette a disposizione un form online per l'iscrizione https://bit.ly/33KSq7g, entro lunedì 28 febbraio.

Infoline : suap@comune.desio.mb.it