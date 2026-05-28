Sedici Comuni visitano gli impianti di A2A

I rappresentanti di sedici Amministrazioni comunali in trasferta a Muggiano e Lacchiarella per approfondire il funzionamento della filiera dei rifiuti e la gestione del servizio pubblico

Seregno: Aeb e Gelsia Ambiente hanno promosso una visita istituzionale agli impianti del Gruppo A2A di Muggiano e Lacchiarella, coinvolgendo i rappresentanti delle Amministrazioni comunali brianzole per approfondire dal vivo il funzionamento della filiera dei rifiuti, le dinamiche industriali dell’economia circolare e i modelli di gestione del servizio pubblico.

Visita dei Comuni agli impianti di A2A

Erano presenti i Comuni soci e le Amministrazioni servite dal Gruppo di Seregno: Barlassina, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Cabiate, Cogliate, Cusano Milanino, Desio, Giussano, Lissone, Misinto, Renate, Rovello Porro, Seregno, Varedo e Veduggio con Colzano. Ad accompagnare la delegazione il presidente e l’amministratore delegato di Aeb, Mauro Ballabio e Annamaria Arcudi, insieme ai vertici di Gelsia Ambiente, Roberto Corti e Cristina Fusco. Nel corso della giornata i partecipanti hanno visitato l’impianto dedicato al recupero della plastica di Muggiano e il centro integrato di bioessiccazione e compostaggio di Lacchiarella, osservando direttamente le diverse fasi del trattamento: dalla selezione delle frazioni raccolte fino al recupero di materia. Un’esperienza pensata per mostrare concretamente come il sistema di gestione integrata consenta di valorizzare i materiali raccolti in modo differenziato.

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Raccolta differenziata oltre l’81 per cento

La collaborazione industriale con il Gruppo A2A permette infatti a Gelsia Ambiente di operare all’interno di una rete impiantistica strutturata e specializzata, in grado di garantire ai Comuni una gestione completa dell’intero ciclo dei rifiuti: dalla raccolta sul territorio fino al trattamento e al recupero finale delle diverse frazioni. Nei 28 Comuni serviti da Gelsia Ambiente, la raccolta differenziata ha raggiunto nel 2025 una media dell’81,11 per cento, distanziando nettamente sia la media lombarda (74,4 per cento) sia quella nazionale (67,7 per cento). Nessuna frazione raccolta viene conferita in discarica: tutto viene avviato a recupero di materia o energia, collocando la Brianza tra le realtà più avanzate d’Italia nella gestione sostenibile dei rifiuti.

Un’occasione di confronto per i Comuni

Durante la giornata sono anche emerse occasioni di confronto sui modelli di affidamento del servizio e sugli effetti delle diverse soluzioni organizzative, con particolare riferimento ai benefici di una gestione industriale strutturata in termini di efficienza, qualità del servizio e trasparenza dei processi, nel quadro della normativa di settore e delle indicazioni dell’autorità di regolazione. Un confronto che si inserisce nel dialogo costante tra gestori e amministrazioni locali, in una fase in cui la transizione verso modelli più sostenibili richiede investimenti infrastrutturali, competenze industriali e una pianificazione integrata.