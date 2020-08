Confimi, associarsi conviene: un mondo di servizi e convenzioni. Per le imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni, è importante non sentirsi sole. E oggi, dopo questa emergenza sanitaria che ha forti ripercussioni sull’economia, il bisogno di un supporto quotidiano e professionale è ancora più vero.

Confimi Industria Monza Brianza è la Confederazione dell’Industria Manifatturiera e dell’Impresa Privata, nata con la volontà di rappresentare in Italia e nella nostra provincia il mondo delle pmi. A Confimi Industria aderiscono 28mila imprese per 410mila addetti, con un fatturato aggregato di oltre 71 miliardi di euro. «Rappresentanza, tutela, promozione e sviluppo sono le parole chiave che abbiamo in mente per le imprese del nostro territorio, rispondendo con prontezza ed efficacia alle loro esigenze. Il nostro compito è supportare la competitività dell’industria locale, fornendo assistenza e consulenza alle problematiche imprenditoriali, in modo semplice e immediato», spiega il presidente Nicola Caloni.

Confimi, associarsi conviene: un mondo di servizi e convenzioni

Tanti sono i vantaggi, quindi, per un’impresa: un network locale e nazionale, un vero e proprio sindacato per le imprese, tanti servizi e consulenze (fiscale e tributaria, credito e finanziamenti agevolati, formazione continua, mercati esteri, previdenziali paghe e contributi…).

Inoltre, convenzioni esclusive per tagliare i costi di consumi e spese fisse aziendali. Infatti, sono numerosi gli accordi che Confimi ha concluso con imprese associate e che vanno nella direzione di rafforzare il rapporto associazione/soci e di fornire un supporto sempre più ricco e completo con opportunità di reale risparmio.

Le opportunità sono innumerevoli: si va dalla manutenzione dell’impianto di riscaldamento o climatizzazione con la Sabi di Cinisello Balsamo all’acquisto, alla fornitura di luce e gas per l’impresa e i dipendenti con Gelsia o al noleggio di automobili e veicoli commerciali grazie al Gruppo Lombarda Motori. Per non parlare di temi di estrema attualità, come ad esempio soluzioni e sistemi innovativi per il distanziamento sociale e la sicurezza con Automazione & Sicurezza Srl, sistemi automatici di rilevazione della temperatura corporea con Clivati Impianti Elettrici srl o prodotti per la detergenza, protezione e manutenzione di superfici con Lantania srl. Ma c’è pure il supporto legale grazie a Lsc Legal Services & Consulting, anche per fronteggiare le difficoltà causate dall’emergenza da Covid-19. Inoltre, si può trovare supporto tecnologico per siti web con Fontimedia, il welfare aziendale con Jointly, partner per il trasporto via mare e aereo con Fwn Italy. Senza dimenticare il tema del personale, con un’assistenza professionale nella ricerca e selezione con Alta Brianza Srl, Gi Group ed Etjca.

Bonus pubblicità, con Netweek conviene ancora di più

La pubblicità potrebbe essere un valido aiuto per ripartire con slancio dopo l’emergenza sanitaria. E oggi conviene di più, grazie al bonus pubblicità e all’accordo con il nostro gruppo editoriale Netweek.

Con il decreto Rilancio del 13 maggio 2020, convertito in legge il 23 luglio, è stato potenziato il cosiddetto bonus pubblicità, che prevede un credito d’imposta pari al 50% del valore di tutti gli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020. Le spese ammesse sono quelle relative all’acquisto di spazi pubblicitari su magazine stampati, digitali e siti internet. Lo stanziamento da parte del Governo è stato aumentato a 60 milioni di euro. La richiesta deve avvenire con il modello telematico dal 1° al 30 settembre 2020, indicando il totale delle fatture effettivamente contabilizzate relative alle spese pubblicitarie effettuate dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

Ma per gli associati Confimi c’è un motivo in più per approfittare di questa agevolazione statale: grazie all’accordo concluso con Netweek, fino al 31 dicembre 2020 ai soci verranno proposte delle offerte e delle soluzioni ancora più vantaggiose. Il Gruppo Netweek è leader nell’informazione locale con 58 testate cartacee, per oltre 550mila copie settimanali diffuse in 5 regioni (Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Toscana), e 41 siti d’informazione online con 38 milioni di pagine viste al mese. Nella nostra provincia sono presenti ben 5 settimanali (Giornale di Monza, Giornale di Carate, Giornale di Desio, Giornale Seregno e Giornale di Vimercate) e il quotidiano online primamonza.it.