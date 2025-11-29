Cerimonia

Consegnate le onorificenze alle imprese storiche cittadine

Presenti il sindaco Alberto Rossi e l’assessore allo sviluppo economico Elena Galbiati

29/11/2025

di

Nella serata di giovedì 27 novembre, presso l’Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno, il sindaco Alberto Rossi e l’assessore allo sviluppo economico Elena Galbiati hanno presieduto la terza edizione della cerimonia di consegna delle onorificenze Impresa Storica Seregnese.

Un momento importante in cui la città ha premiato e riconosciuto il lavoro prezioso delle tante persone che quotidianamente, con il loro impegno, rendono il territorio cittadino un punto di riferimento per tutta la Brianza.
Le imprese, come consuetudine, sono state suddivise in quattro sezioni:
▪️ Argento, in attività da almeno 25 anni
▪️ Oro, in attività da almeno 50 anni
▪️ Diamante, in attività da almeno 75 anni
▪️ Platino, in attività da almeno 100 anni

Le aziende premiate

Di seguito l’elenco completo delle imprese premiate

LA SEREGNESE srl
Attività: Agenzia pompe funebri
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1912

FURECO srl – Fur Enterprise Company
Attività: Produzione e commercio di prodotti in cashmere e pellicceria
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1924

CORTI srl (ex Antico Forno snc – Attività: Forno-panetteria
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1926

RIVA GIOVANNI snc – Attività: Bar
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1939

GAVAZZI ALDO
Attività: commercio al dettaglio e all’ingrosso di filati e merceria
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1942

CIRCOLO COOPERATIVO LIBERTÀ
Soc. Coop. a r.l.
Attività: Locazione immobiliare di beni propri
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1949

UTILCASA F.LLI DELL’ORTO
Attività: Commercio casalinghi
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1949

TG SALOTTI DI TAGLIABUE WALTER
Attività: Produzione salotti
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1951

FUMAGALLI sas
DI FILIPPO FUMAGALLI & C.
Attività: Negozio di elettrodomestici
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1960

L’ANGOLO GIALLO DI SIRONI NADIA
Attività: Negozio di abbigliamento
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1962

CESANA MOTO DI CESANA ROBERTO
Attività: Officina, riparazione e vendita motoveicoli
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1963

OBL DI LISSONI MARCO & C. snc
Attività: Carpenteria metallica
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1963

HAIR & COLOR FILIPPO LONGONI
Attività: Parrucchiere
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1965

OFFICINA MECCANICA MALPASSI srl
Attività: Officina meccanica
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1966

SALA SERGIO srl
Attività: Officina meccanica
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1967

7CABIATI ANGELO
Attività: Carrozzeria
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1968

LINEA TENDE SEREGNO srl
Attività: Confezionamento tende
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1968

LA TUA ORTOLANA
DI MARIA TERESA LACQUANITI
Attività: Negozio di frutta e verdura
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1972

BAR SAN SALVATORE
DI CATALDI LUCIO
Attività: Bar
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1972

GILARDI MOJOLI srl
Attività: Grafica pubblicitaria
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1973

TRIMAR snc
Attività: Bar
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1974

SALA CARLA
Attività: Parrucchiere
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1974

PROFUMERIA BEALÌ
Attività: Profumeria
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1987

SWAN DI TAGLIABUE C.
Attività: Tinteggiatura
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1989

UNIVISION srl
Attività: Commercio all’ingrosso di macchinari, apparecchiature e sistemi per
l’automazione industriale
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1993

BY CINZIA snc
Attività: Parrucchiere
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1995

FANTASILANDIA
Attività: Asilo nido
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1996

Erano assenti le imprese Utilcasa e Gilardi & Mojoli.

