Nella serata di giovedì 27 novembre, presso l’Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno, il sindaco Alberto Rossi e l’assessore allo sviluppo economico Elena Galbiati hanno presieduto la terza edizione della cerimonia di consegna delle onorificenze Impresa Storica Seregnese.
Consegnate le onorificenze alle imprese storiche cittadine
Le aziende premiate
Di seguito l’elenco completo delle imprese premiate
LA SEREGNESE srl
Attività: Agenzia pompe funebri
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1912
FURECO srl – Fur Enterprise Company
Attività: Produzione e commercio di prodotti in cashmere e pellicceria
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1924
CORTI srl (ex Antico Forno snc – Attività: Forno-panetteria
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1926
RIVA GIOVANNI snc – Attività: Bar
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1939
GAVAZZI ALDO
Attività: commercio al dettaglio e all’ingrosso di filati e merceria
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1942
CIRCOLO COOPERATIVO LIBERTÀ
Soc. Coop. a r.l.
Attività: Locazione immobiliare di beni propri
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1949
UTILCASA F.LLI DELL’ORTO
Attività: Commercio casalinghi
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1949
TG SALOTTI DI TAGLIABUE WALTER
Attività: Produzione salotti
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1951
FUMAGALLI sas
DI FILIPPO FUMAGALLI & C.
Attività: Negozio di elettrodomestici
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1960
L’ANGOLO GIALLO DI SIRONI NADIA
Attività: Negozio di abbigliamento
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1962
CESANA MOTO DI CESANA ROBERTO
Attività: Officina, riparazione e vendita motoveicoli
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1963
OBL DI LISSONI MARCO & C. snc
Attività: Carpenteria metallica
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1963
HAIR & COLOR FILIPPO LONGONI
Attività: Parrucchiere
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1965
OFFICINA MECCANICA MALPASSI srl
Attività: Officina meccanica
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1966
SALA SERGIO srl
Attività: Officina meccanica
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1967
7CABIATI ANGELO
Attività: Carrozzeria
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1968
LINEA TENDE SEREGNO srl
Attività: Confezionamento tende
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1968
LA TUA ORTOLANA
DI MARIA TERESA LACQUANITI
Attività: Negozio di frutta e verdura
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1972
BAR SAN SALVATORE
DI CATALDI LUCIO
Attività: Bar
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1972
GILARDI MOJOLI srl
Attività: Grafica pubblicitaria
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1973
TRIMAR snc
Attività: Bar
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1974
SALA CARLA
Attività: Parrucchiere
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1974
PROFUMERIA BEALÌ
Attività: Profumeria
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1987
SWAN DI TAGLIABUE C.
Attività: Tinteggiatura
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1989
UNIVISION srl
Attività: Commercio all’ingrosso di macchinari, apparecchiature e sistemi per
l’automazione industriale
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1993
BY CINZIA snc
Attività: Parrucchiere
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1995
FANTASILANDIA
Attività: Asilo nido
Anno di formale registrazione dell’avvio attività in Seregno: 1996
Erano assenti le imprese Utilcasa e Gilardi & Mojoli.