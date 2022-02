Lotta ai rincari

Aiuti per famiglie e imprese, la Lega di Desio: "Oggi possiamo dirci orgogliosi di aver dato credito a questa missione".

Decreto Energia, fondi per fronte all'aumento delle bollette. Aiuti per famiglie e imprese, la Lega di Desio: "Oggi possiamo dirci orgogliosi di aver dato credito a questa missione".

Decreto Energia, i fondi in contrasto ai rincari per famiglie e imprese

Per contenere i costi dell'energia e per il rilancio industriale è stato emanato il Decreto Energia: grazie al decreto-legge verranno elargiti fondi in contrasto ai rincari per famiglie e imprese. Un aiuto concreto anche ai Comuni per far fronte all'aumento delle bollette in un periodo delicato come quello dell'emergenza sanitaria. Il fondo ammonta a quasi 8 miliardi, di cui circa 5,5 saranno destinati per fare fronte al caro energia e la restante parte invece andrà a sostegno delle filiere produttive che stanno soffrendo maggiormente in questa fase.

"Una boccata d'aria anche per Desio"

Con un comunicato il gruppo desiano della Lega si è detto soddisfatto per questo risultato. "Anche Desio potrà finalmente trarre profitto grazie ad una boccata d’aria che allenta la morsa sui costi delle bollette, saliti alle stelle e penalizzanti per le realtà locali", ha puntualizzato Andrea Villa, vicesindaco e commissario provinciale del Carroccio. "È un successo dei cittadini e delle imprese ed è per questo che la Lega è al governo e ne sostiene l’operato: l’attenzione a chi davvero costituisce il tessuto del territorio e alle improrogabili esigenze che porta sul tavolo deve guidare le nostre azioni. Solo dalle responsabilità e dall’impegno attivo derivano risultati di spessore".

"Grazie alla Lega, irrinunciabili risorse"

"L’intervento del governo sul Decreto Energia ci soddisfa e dimostra l’efficacia e la concretezza delle nostre battaglie - ha aggiunto Martina Cambiaghi, capogruppo della Lega di Desio - Grazie alla Lega al governo sono state messe a disposizione irrinunciabili risorse di cui anche Desio potrà sicuramente beneficiare".

Se ne era parlato nella seduta dedicata al Bilancio

Il gruppo di maggioranza aveva già sollevato la questione in Consiglio Comunale: "Avevamo trattato della stringente problematica nella seduta dedicata al Bilancio, evidenziando che quella dell’aumento dei prezzi per l’energia fosse una questione da monitorare con attenzione anche da parte dei Comuni - ha continuato Cambiaghi - Oggi possiamo dirci orgogliosi di aver dato credito a questa missione e contenti del notevole riscontro ottenuto".