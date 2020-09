Desio: scade il 21 settembre il bando per sostenere il distretto del commercio COME PARTECIPARE

Desio: scade il 21 settembre il bando per la ricostruzione economica territoriale urbana. Dal Comune un contributo sino a 10mila euro. A disposizione anche uno sportello in collaborazione con l’Unione del Commercio e Turismo di Desio, per aiutare le imprese nella presentazione della domanda.

Desio: scade il 21 settembre il bando per sostenere il distretto del commercio

E’ aperto sino al 21 settembre il bando per sostenere il Distretto del Commercio (DUC) della Città di Desio per la ricostruzione economica territoriale urbana. Il Comune di Desio, partecipando a un bando regionale, ha così ottenuto l’assegnazione di 100.000 euro a beneficio delle imprese del commercio, turismo, artigianato e servizi locali, con l’intento di favorire la ripartenza di chi si è fermato dopo l’emergenza epidemiologica e che ha subito una rilevante contrazione della propria attività.

Dal Comune un contributo sino a 10mila euro