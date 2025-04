Domani, anche in Brianza, lo sciopero dei driver della filiera Amazon

Nella giornata di mercoledì 16 aprile 2025 si è interrotta la trattativa tra FILT FIT UILT e Assoespressi per il rinnovo del contratto di secondo livello nazionale per le lavoratrici e i lavoratori della consegna ultimo miglio filiera AMAZON.

Driver ultimo miglio della filiera Amazon, interrotta la trattativa per il rinnovo del contratto

Il Sindacato ha rivendicato con forza un incremento sostanziale del valore della trasferta, con adeguate decorrenze che consentano un importante risultato relativamente alla massa salariale, con incrementi anno per anno.

Le Segreterie Nazionali hanno ribadito la necessità che si realizzi una strutturale riduzione dell’orario di lavoro, con conseguente abbattimento dei carichi e delle consegne sempre più pressanti dall’algoritmo che non da respiro a questa categoria di lavoratrici e lavoratori, nell’intento di migliorare significativamente i tempi vita/lavoro.

"Come FILT FIT UILT rivendichiamo un intervento fondamentale in tema di sicurezza attraverso la previsione di interruzione/chiusura dei servizi in caso di allerta meteo rossa, a tutela dell’incolumità dei Driver, i quali consegnano con qualsiasi condizione metereologica. Infine il Sindacato rivendica un passo avanti sulla qualità dell’occupazione chiedendo percorsi condivisi di stabilizzazione dei contratti di lavoratori precari. La direzione di Assoespressi non ha prodotto risposte in merito alle richieste sindacali manifestando l’intenzione di dilazionare i tempi" - fa sapere la Filt Cgil di Monza e Brianza.

Domani, anche in Brianza, lo sciopero dei driver della filera Amazon

Le Segreterie Nazionali FILT FIT UILT unitamente ai propri responsabili regionali e territoriali e alle rispettive delegazioni collegate hanno interrotto il confronto, dichiarato una prima azione di sciopero di tutti i driver della filiera ultimo miglio della filiera AMAZON di Assoespressi, per l’intera giornata di venerdì 18 aprile 2025 ed avviato la campagna di assemblee per l’informazione e il coinvolgimento del personale interessato.

Sciopereranno anche le lavoratrici e i lavoratori di DLO 3 di Via Galileo Galilei, 15a Burago di Molgora, con un presidio davanti la station in Brianza.