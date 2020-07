Donne e lavoro: in Brianza partono i corsi per Tagesmutter. Una proposta di autoimprenditorialità rivolta alle donne, un servizio rivolto alle famiglie.

In Brianza partono i corsi per Tagesmutter

Il difficile momento sanitario che abbiamo vissuto negli ultimi mesi h lasciato strascichi di ogni genere. Tra questi non si può non considerare gli effetti sul lavoro. L’emergenza sanitaria ha comportato, per molte persone, la necessità di trovare una nuova attività lavorativa, mentre per molte famiglie emerge la necessità di reperire nuove risorse per l’accudimento dei figli piccoli.

Entro questo scenario, parte il progetto “Diventa Tagesmutter”, promosso dai Comuni appartenenti agli Ambiti di Seregno e di

Monza in collaborazione con l’Istituto Candia di Seregno.

Figura professionale legalmente riconosciuta nata nel Nord Europa ed introdotta in Italia tramite le provincie autonome di Bolzano e Trento (da qui, la denominazione in lingua tedesca, che letteralmente può essere tradotta più o meno come “madri del giorno”), la Tagesmutter è una donna, con o senza figli, che accudisce fino a cinque bambini in età solitamente fino ai tre anni e che svolge questa attività nella propria abitazione, opportunamente attrezzata e organizzata, dando vita ad un vero e proprio “asilo nido famigliare”.

Chi può iscriversi e quando partono i corsi

I corsi di formazione si svolgeranno tra settembre e dicembre, prevalentemente in modalità on-line, e saranno riservate a donne residenti nei comuni di Seregno, Giussano, Meda, Seveso, Lentate sul Seveso, Barlassina; Cogliate, Misinto, Lazzate e Ceriano Laghetto. E’ prevista la possibilità per le partecipanti di ottenere un contributo a copertura delle spese di frequenza del

corso.

Iscrizioni

Per la presentazione del corso, sono previste due serata informative, che si svolgeranno in modalità on-line, nei giorni di venerdì 24 luglio e giovedì 3 settembre. Agli incontri informativi è necessario iscriversi, mediante mail: segreteria@iemcandia.org o telefonando al numero 327.6764862. Il Progetto Family Hub 3.0, di cui il corso per Tagesmutter fa parte, è un’iniziativa finanziata da Regione Lombardia a supporto degli interventi di conciliazione famiglia-lavoro.

