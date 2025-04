"Il tavolo al Ministero non ha dato alcuna certezza su questo sito industriale. Non c'è un piano in grado di garantire occupazione. Siamo al vostro fianco nella difesa dello stabilimento di Agrate".

Elly Schlein ad Agrate per dire no ai tagli in StMicroelectronics

Parole nette quelle pronunciate nella mattinata di oggi, venerdì 11 aprile, da Elly Schlein. La deputata e segretaria nazionale del Partito democratico è sbarcata ad Agrate per prendere parte al presidio organizzato dalle varie sigle sindacali davanti all'ingresso della multinazionale Stmicroelectronics. Con lei anche l'ex ministro Andrea Orlando, il segretario provinciale del partito Lorenzo Sala, e i sindaci di Agrate e Vimercate Simone Sironi e Francesco Cereda.

Mille esuberi nel sito di Agrate

Una protesta scattata dopo la fumata nera levatasi dall'incontro di ieri, giovedì 10 aprile, al Ministero per lo Sviluppo economico dove i vertici dell'azienda italo-francese, partecipata anche dal Ministero del Tesoro italiano, hanno di fatto annunciato 2.800 esuberi su scala mondiale. Che per il sito di Agrate significherebbero, secondo i sindacati, almeno un migliaio di posti di lavoro a serio rischio. E, soprattutto, nessuna certezza per il futuro, con il rischio di un progressivo svuotamento del sito di Agrate, il più grande d'Italia sul fronte della microelettronica e il più importante in assoluto, con più di 5mila addetti (che diventano quasi il doppio con l'indotto), in Lombardia.

"Inaccettabile che si tagli in un settore strategico"

"Siamo al vostro fianco nella difesa di un luogo strategico come questo - ha ribadito Schlein - Se in Italia si incomincia a deindustrializzare anche un settore strategico come quello della microelettronica, vuol dire che qualcuno vuole dismettere l'industria in questo Paese. Non basta dismettere una linea e impegnarsi a fare le stesse cose con un'altra linea. Bisogna riportare investimenti che puntino alla ricerca, allo sviluppo e alle competenze".

"State difendendo il futuro industriale del Paese"

"Voi qui non state difendendo soltanto il vostro posto di lavoro - ha concluso la deputata e segretaria del Pd rivolgendosi ai lavoratori di St - Voi state difendendo anche il futuro industriale del Paese".

L'ex ministro Orlando: "Urso e Giorgetti si facciano carico di questa vertenza"

"Non dobbiamo dimenticare che Stmicroelectronics ha beneficiato anche di programmi e importanti investimenti pubblici - ha tenuto a sottolineare Andrea Orlando, deputato Pd ed ex ministro del Lavoro - Il Governo non può far finta di non vedere quello che sta succedendo. Oggi noi chiediamo che i ministri Urso e Giorgetti si facciano carico di questa vertenza".

