Federico Romani visita la sede europea della BKT

Questa mattina il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani ha visitato a Seregno la sede europea della BKT (Balkrishna Industries Ltd), multinazionale indiana leader nella produzione di pneumatici Off-Highway per i settori dell’agricoltura, movimento terra, cave e cantieri, industriale, minerario, portuale e del giardinaggio.

Il Presidente Romani è stato accolto da Riccardo Malenchini, Deputy Managing Director di BKT Europe, che ha sottolineato come la sede europea rappresenti un punto di riferimento fondamentale per uno dei mercati chiave di BKT, l’Europa, che permette alla multinazionale di mantenere una stretta collaborazione con stakeholders e clienti. Presente alla visita anche Giuseppe Azzarello, Consigliere della Provincia di Monza Brianza con deleghe a Edilizia e pianificazione scolastica, impianti sportivi, rapporti con la Regione e servizio idrico integrato.

La sede di Seregno della multinazionale indiana, rinnovata nell’aprile del 2019, “ha rappresentato un passo importante per rafforzare e consolidare la presenza del marchio e dei prodotti BKT a livello europeo, e non solo. Nel tempo l’azienda si è evoluta ulteriormente e ha da poco presentato un ambizioso piano di crescita e sviluppo con cui ha annunciato l’entrata in altri settori, a partire dal lancio di pneumatici passenger e veicoli commerciali nel mercato indiano – ha commentato Riccardo Malenchini -. Oggi BKT vanta una presenza globale in oltre 163 Paesi e una delle gamme prodotti più complete del mercato”.

La sede brianzola della BKT ospita attualmente una trentina dipendenti del team di BKT Europe ed è il centro nevralgico delle attività di Marketing & Comunicazione della multinazionale, oltre ad avere altri settori di competenza come logistica, gestione dei primi equipaggiamenti, ingegneri e personale tecnico, direzione.

Nella struttura si trova, inoltre, un magazzino di più di 3.000 metri quadrati per la gestione del flusso logistico e il BKT Space, centro informativo e tecnologico sugli pneumatici specializzati.

“Supportare le imprese significa sostenere l’occupazione perché le aziende sono l’unico generatore di lavoro – ha commentato al termine della visita il Presidente Romani -. La sede di Seregno di BKT rappresenta un traino per l’economia locale e un fattore di innovazione e competitività per intere filiere. Siamo orgogliosi di avere sul nostro territorio una realtà internazionale come questa che contribuisce a sostenere lo sviluppo del territorio e la crescita economica e sociale delle comunità”.

La storia dell’azienda

Fondata negli anni Cinquanta a Mumbai, capitale dello stato indiano di Maharashtra, da Mahabirprasad Poddar che inizia a produrre pneumatici per biciclette. Dal 1987 Balkrishna Industries Limited (BKT) inizia la propria attività nel settore degli pneumatici Off-Highway ad Aurangabad, nell’India occidentale.

Oggi, BKT, ancora di proprietà della famiglia Poddar (Mr. Arvind Poddar, Chairman & Managing Director, e il figlio Mr. Rajiv Poddar, Joint Managing Director), conta cinque siti industriali tutti dislocati sul territorio indiano, quattro sedi commerciali (oltre quella di Seregno, a Mumbai, Copley in Ohio e Toronto in Canada), una forza lavoro di oltre 10 mila persone e una presenza in 163 Paesi e in cinque Continenti.

L’Europa è un mercato fondamentale per BKT e rappresenta circa il 45% del suo fatturato che, a livello globale, è di oltre 1.1 miliardi di dollari e una quota di mercato globale stimata nel segmento degli pneumatici Off-Highway del 6% che raggiunge il 20% circa in Europa e supera il 25% nei tre mercati chiave, quello tedesco, quello francese e quello italiano.

BKT ha un portfolio prodotti di oltre 3.600 pneumatici specialistici per i settori agricolo e industriale, che prima di essere messi sul mercato sono sottoposti a oltre 500 test di qualità, e una produzione totale annua di 600 mila tonnellate metriche di pneumatici.

BKT è Title Sponsor del campionato di calcio italiano di Serie BKT, Title Sponsor di EuroCup e Premium Partner di EuroLeague, la massima competizione europea per club di basket.

Per saperne di più: www.bkt-tires.com