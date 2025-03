Il IV Congresso della FEMCA CISL Monza Brianza Lecco che si è svolto il 7 marzo scorso a Limbiate ha rappresentato un momento cruciale per delineare le strategie future della categoria sindacale che rappresenta le lavoratrici e i lavoratori dell’industria chimico-farmaceutica, della moda e dell’energia.

Dalla crisi energetica alle tensioni geopolitiche, dalla trasformazione digitale alla riforma del mercato del lavoro, la Femca CISL ha individuato le principali sfide da affrontare.

“In un contesto di profondi cambiamenti economici, sociali e tecnologici, il sindacato assume un ruolo fondamentale per la tutela dei lavoratori promuovendo un modello di sviluppo sostenibile, inclusivo e partecipativo” ha commentato il Segretario Generale della categoria sindacale, Tiziano Cogliati.

Femca Cisl, il Congresso fa il punto su lavoro, sicurezza e partecipazione

Due temi in particolare sono stati al centro del dibattito congressuale: la sicurezza sul lavoro e la partecipazione dei lavoratori nelle decisioni aziendali.

“Non sono concessioni” ha commentato Cogliati “ma diritti inalienabili che devono diventare realtà concreta in ogni luogo di lavoro. È inaccettabile che nel 2024, nei territori di Monza e Lecco, si continuino a contare infortuni e morti sul lavoro con numeri drammatici che evidenziano una vera emergenza sociale. A Lecco, 3.490 infortuni e 3 morti; a Monza Brianza, 7.805 infortuni e 15 vite spezzate. Non possiamo più accettare che la crescita economica avvenga sacrificando la sicurezza dei lavoratori”.

Per questo la Femca Cisl chiede un impegno serio e immediato da parte delle istituzioni, delle imprese e di tutti gli attori sociali per porre fine a questa emergenza.

“Servono più controlli, formazione obbligatoria e investimenti concreti in tecnologie che possano prevenire gli incidenti. Non basta indignarsi dopo ogni tragedia: occorre agire con determinazione, responsabilità e continuità. La sicurezza non deve mai essere vista come un costo, ma come un investimento sul valore delle persone e sul futuro del nostro sistema produttivo” ha continuato Cogliati.

L'accordo con Saipem

Sul tema sicurezza è intervenuto anche il Segretario Nazionale Sebastiano Tripoli che ha illustrato un accordo innovativo sottoscritto con Saipem, multinazionale dell’energia che opera nel settore delle costruzioni industriali

“Sicuramente sul tema sicurezza sono necessari interventi più concreti: bisogna intervenire attraverso i contratti, con accordi innovativi che prevedano l’utilizzo di strumenti nuovi che possano affiancarsi a una buona formazione” ha spiegato Tripoli. “Con Saipem abbiamo recentemente sottoscritto un accordo, fra i primi in Italia, che introduce il supporto dell'intelligenza artificiale a beneficio della sicurezza e non solo”.

Il secondo tema al centro del dibattito congressuale è stata la partecipazione dei lavoratori alle decisioni aziendali “Vogliamo che la partecipazione diventi un pilastro della contrattazione collettiva” ha spiegato Tiziano Cogliati. “La nostra battaglia per il riconoscimento del diritto dei lavoratori a prendere parte alle scelte strategiche delle aziende è solo all’inizio. Con la proposta di legge sulla partecipazione in discussione in Parlamento possiamo finalmente dare attuazione all’articolo 46 della Costituzione e creare un modello in cui le imprese non siano solo luoghi di produzione, ma anche comunità in cui il contributo dei lavoratori sia riconosciuto e valorizzato. Le aziende che investono nella partecipazione e nel coinvolgimento dei lavoratori sono più competitive, più resilienti e più giuste. Abbiamo già sperimentato con successo questo modello nei CCNL Gas Acqua e Tessile Abbigliamento, dimostrando che la co-decisione non è un’utopia, ma un percorso praticabile e vantaggioso per tutti”.

Rinnovi, formazione, retribuzioni

In relazione ai CCNL, la Femca CISL ha evidenziato i risultati ottenuti nei rinnovi contrattuali, con particolare attenzione alla formazione continua, ai nuovi inquadramenti professionali e all’aumento delle retribuzioni. L’inserimento del delegato alla formazione nel CCNL Chimico Farmaceutico e la revisione delle figure professionali nel CCNL Gas Acqua dimostrano l’impegno per un mercato del lavoro più dinamico e qualificato. Sulla figura del delegato alla formazione è intervenuto Paolo Ronchi, Segretario Generale FEMCA CISL Lombardia “è una figura innovativa in cui la FEMCA ha sempre creduto, tanto che negli ultimi anni è stata inserita in tutti i contratti più importanti, partendo da quello del chimico. Ora chiediamo che il delegato alla formazione abbia le stesse possibilità in termini di permessi all'interno dell'azienda e di costruire una formazione congiunta con le direzioni aziendali, un grande passo in termini di partecipazione”.

“Il nostro impegno sindacale non si fermerà” ha dichiarato Cogliati al termine del Congresso, “continueremo a lottare per un lavoro sicuro, dignitoso e partecipato. Continueremo a chiedere con forza che la sicurezza diventi la priorità assoluta di ogni politica industriale e che la partecipazione esca dai convegni per entrare nei contratti e nelle fabbriche. È tempo di agire, perché il lavoro deve essere sinonimo di vita e di futuro, non di paura e precarietà.

Ai lavori congressuali hanno partecipato anche i componenti della Segreteria della UST CISL Monza Brianza Lecco, guidata da Mirco Scaccabarozzi e il Segretario Generale Aggiunto della FEMCA CISL Lombardia, Roberto Scarlatella.