Attraverso una nota ufficiale diffusa alla stampa Fimer S.p.A. ha comunicato che ieri, lunedì 10 luglio, il Consiglio di Amministrazione ha scelto, condizionatamente alla decisione del Tribunale di Milano, il partner strategico che acquisirà

l’azienda per il salvataggio e il rilancio della stessa.

Fimer sceglie Clementy Group per il rilancio della società

Si tratta di Clementy Group, un fondo multi family Office specializzato in ristrutturazione e rilancio di aziende in difficoltà che ad oggi vanta investimenti di successo per un valore totale superiori agli 8 billion di Euro.

"L’offerta pervenuta da Clementy Group, si legge nella nota stampa - è risultata essere significativamente più vantaggiosa delle altre nel frattempo pervenute, per la Società, per i suoi dipendenti e per i suoi creditori, sia in termini di liquidità immediata, che di ricapitalizzazione e di conservazione degli asset aziendali".

L’acquisizione - conclude la nota della società - offrirà a FIMER, uno dei maggiori produttori al mondo di soluzioni di energia rinnovabile con sede anche a Velasca, le risorse finanziarie necessarie per la prosecuzione della sua attività, la soddisfazione del ceto creditorio, l’impiego dei dipendenti e il rilancio della Società.