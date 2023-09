Aumentare l’attrattività degli investimenti produttivi delle imprese e rafforzare il canale di dialogo diretto con l’amministrazione comunale per promuovere un percorso di collaborazione in materia di tributi locali e tariffe. Questi i principali obiettivi del Protocollo di intesa firmato oggi tra Assolombarda e il Comune di Lentate sul Seveso sulla fiscalità locale quale leva fondamentale per il rilancio economico del territorio e delle sue imprese.

Fiscalità locale: firmata l'intesa tra Assolombarda e il Comune di Lentate

Con l’accordo della durata di tre anni, le parti hanno previsto un’attività di confronto e di collaborazione su temi di interesse comune quali: la semplificazione delle procedure amministrative e degli adempimenti fiscali per le imprese, anche attraverso la digitalizzazione dei sistemi di pagamento, come Pago Pa la e la promozione del territorio con politiche di sostegno alle imprese oltre alla definizione di misure per favorire l’attrazione di investimenti e lo sviluppo di nuove attività economiche che vogliono insediarsi a Lentate sul Seveso.

Inoltre, il Protocollo prevede la riqualificazione delle aree già esistenti attraverso la modulazione della leva fiscale e degli oneri di urbanizzazione.

La collaborazione tra Assolombarda e l’Amministrazione comunale di Lentate sul Seveso verrà condotta attraverso il confronto preliminare sui provvedimenti comunali in materia di fiscalità locale e su tematiche di interesse per le imprese del territorio. Verranno attivati canali di dialogo tra gli uffici dell’Associazione e del Comune per prevenire eventuali controversie tra le imprese e l’Amministrazione comunale.

"Rafforzare la collaborazione con gli Enti locali a vantaggio delle imprese"

“Rafforzare e approfondire il dialogo e la collaborazione con gli Enti locali a vantaggio delle imprese è l’obiettivo delle azioni che Assolombarda sta portando avanti con molte amministrazioni comunali anche attraverso la firma dei protocolli sulla fiscalità locale - ha affermato Alessandro Scarabelli, Direttore generale di Assolombarda - L’accordo di quest’oggi con il Comune di Lentate sul Seveso permette all’associazione di mettere al centro del dialogo e della collaborazione le istanze e gli interessi del fare impresa su importanti tematiche quali lo snellimento delle procedure burocratiche e la creazione di condizioni che possano rendere attrattivo il territorio sostenendone lo sviluppo e incentivando i possibili investimenti”.

Il sindaco: l'accordo servirà ad "imprimere nuovo impulso economico al territorio"