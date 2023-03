Lo scorso 2 marzo è stato firmato a INVESTOPIA l’accordo tra Fontana Gruppo - società di Veduggio leader mondiale nella bulloneria di alta qualità - e SIGMA Enterprise LLC, società specializzata nella distribuzione di prodotti industriali negli Emirati Arabi Uniti e nella regione del Gulf Cooperation Council (GCC), appartenente a Mazrui International, holding diversificata a capitale privato che opera in numerosi settori e asset class, tra cui Oil & Gas, Real Estate, Trading, Investimenti finanziari, Education, Construction & Logistics e Retail.

Fontana Gruppo stringe un accordo strategico negli Emirati Arabi Uniti

L'accordo è stato firmato davanti a H.E. Abdulla Bin Touq Al Marri, Ministro dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti, H.E. Abdulla Mohammed Al Mazrui, fondatore e proprietario di Mazrui International e Presidente della Camera di Commercio e Industria di Abu Dhabi, e H.E. Lorenzo Fanara, Ambasciatore d'Italia negli Emirati Arabi Uniti.

L’obiettivo è analizzare le potenzialità del mercato dei fasteners per sviluppare nuove strategie di business negli Emirati Arabi Uniti.

"Occasione di espansione e crescita"

"Questa nuova collaborazione con Mazrui International rappresenta un’importante occasione di espansione e crescita per il Gruppo - ha commentato Giuseppe Fontana, CEO Fontana Gruppo - perché ci consente di entrare in un nuovo mercato, quello degli Emirates, e di sviluppare ulteriormente il settore industriale. Fontana Gruppo è quindi pronta a mettere a disposizione la sua expertise e know-how nel campo delle soluzioni di fissaggio".

A sua volta, SIGMA metterà a disposizione della multinazionale dei fasteners la sua capillarità e struttura di vendita già consolidata sul mercato. Queste competenze, insieme alla capacità produttiva di Fontana Gruppo e alla forte attenzione alla ricerca e allo sviluppo di nuove soluzioni di fissaggio in grado di soddisfare qualsiasi esigenza del mercato, rendono i due Gruppi partner ideali per questa nuova strategia commerciale.