Francesco Figini è il nuovo Vice Presidente Vicario dei Giovani Imprenditori di Confartigianato

Il brianzolo Francesco Figini, imprenditore di Cesano Maderno e attuale Presidente dei Giovani Imprenditori di Confartigianato Lombardia, è il nuovo Vice Presidente Vicario del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese. Il brianzolo sarà al fianco del nuovo Presidente Riccardo Porta, eletto per guidare i Giovani Imprenditori di Confartigianato per i prossimi quattro anni.

Chi è Francesco Figini

Francesco Figini, membro attivo di Apa Confartigianato Imprese, è un dirigente associativo, vicepresidente della categoria Legno&Arredo di Apa e per gli ultimi 4 anni ha guidato il gruppo giovane della territoriale, passando qualche settimana fa il testimone al monzese Simone Zanotti. Classe 1988, è titolare delle aziende Figini e Gloss, entrambe con sede a Cesano Maderno, sua città natale.

Da Cesano a Roma: “Sono determinato: per tutti noi una nuova sfida”

La nuova squadra di Presidenza del Movimento Giovani Imprenditori, che rappresenta oltre 49.000 imprenditori under 40 in tutta Italia, si articola anche attraverso la presenza di Elena Buttazzoni (Friuli Venezia Giulia) e Francesca Di Done (Puglia) come Vice Presidenti. La Giunta Esecutiva

conta inoltre rappresentanti di numerose regioni italiane, confermando il carattere inclusivo e nazionale dell’organizzazione.

“È un onore per me poter contribuire alla crescita e al rafforzamento del Movimento dei Giovani Imprenditori. Questo nuovo incarico rappresenta una grande sfida e sono determinato a lavorare al fianco del Presidente Porta e degli altri colleghi per sostenere e promuovere l’imprenditorialità giovanile su tutto il territorio nazionale”, il commento di Figini.

Con il mandato di Porta, che prende il testimone dal lombardo Davide Peli, la Presidenza si concentrerà su obiettivi strategici come il rafforzamento della rappresentanza territoriale, il potenziamento della formazione e il sostegno alla creazione e trasmissione d’impresa, elementi ritenuti fondamentali per la crescita e il successo delle giovani generazioni di imprenditori.