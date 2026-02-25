Gelsia, energia e sostenibilità in Brianza: 180mila clienti e nuovi investimenti su fotovoltaico e teleriscaldamento

Territorialità, innovazione e digitalizzazione guidano la crescita di Gelsia, tra i principali operatori energetici della Brianza. Con circa 180mila clienti nel 2024, Gelsia si conferma un punto di riferimento per famiglie e imprese nella fornitura di energia elettrica e gas, nella gestione del teleriscaldamento e nello sviluppo di soluzioni per l’efficienza energetica.

Controllata da AEB e parte del Gruppo A2A, l’azienda raccoglie l’eredità delle storiche municipalizzate del territorio, integrando oggi tecnologie avanzate e investimenti sostenibili per accelerare la transizione energetica locale.

Gelsia Point: 17 sportelli per una consulenza energetica di prossimità

Uno degli elementi distintivi del modello Gelsia è la presenza capillare dei Gelsia Point: 17 sportelli distribuiti in tutta la provincia, con recenti aperture a Cinisello Balsamo, Bollate e Brugherio.

Non si tratta di semplici punti informativi, ma di veri centri di consulenza energetica dove cittadini e imprese possono ricevere:

assistenza personalizzata su luce e gas

informazioni su fotovoltaico e pompe di calore

supporto tecnico e gestione pratiche

consulenza su efficientamento e sostenibilità

Una strategia che rafforza il legame con la comunità brianzola, mettendo il cliente al centro attraverso servizi digitali evoluti, call center dedicato e canali online integrati.

Fotovoltaico e rinnovabili: obiettivo oltre 20 MW entro il 2035

In un territorio altamente urbanizzato come la Brianza, Gelsia guida lo sviluppo del fotovoltaico su tetto, con impianti per abitazioni private, aziende e pubbliche amministrazioni.

L’obiettivo è superare i 20 MW di potenza installata entro il 2035, consolidando il ruolo di primo operatore locale nel settore delle rinnovabili e dell’efficienza energetica.

L’impegno del Gruppo si estende anche oltre i confini regionali, con progetti di rilievo nazionale come:

l’impianto fotovoltaico di Faenza da 7,6 MW

il parco solare di Santa Maria la Longa e Pavia di Udine da 61,9 MW, tra i più grandi del Nord Italia

Interventi che confermano una visione industriale orientata alla produzione di energia pulita su larga scala.

Teleriscaldamento ed edifici pubblici a emissioni quasi zero

La transizione energetica passa anche dall’efficienza degli edifici pubblici. A Barlassina, entro il 2026, scuole e biblioteche diventeranno edifici a emissioni quasi zero, con:

riduzione dell’80% dei consumi primari

taglio di oltre 283 tonnellate di CO₂ equivalente

La rete di teleriscaldamento, lunga 16 km, serve già più di 450 utenze tra abitazioni, uffici e strutture pubbliche, contribuendo in modo concreto alla decarbonizzazione del territorio.

Qualità del servizio e parità di genere: i numeri del 2024

La solidità del modello Gelsia è confermata anche dai dati di customer satisfaction: secondo un’indagine SWG condotta nell’ultimo quadrimestre 2024 su 1.200 utenze domestiche e commerciali, il 96% dei clienti assegna un voto superiore alla sufficienza, con una media di 8,1 su 10.

Tra gli aspetti più apprezzati:

cortesia e professionalità del personale

chiarezza delle informazioni

rapidità nella sottoscrizione dei contratti

efficienza dei servizi post-vendita

Nel 2025 l’azienda ha inoltre ottenuto la certificazione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022 rilasciata da RINA, a conferma dell’attenzione verso le proprie persone.

Con 80 dipendenti e un fatturato di 241,9 milioni di euro, Gelsia rappresenta oggi un modello di multiutility locale capace di coniugare tradizione e innovazione, investimenti sostenibili e servizi di prossimità, trasformando la strategia energetica in un valore concreto per la Brianza.