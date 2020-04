Gelsia, novità sui pagamenti delle bollette

Novità sui pagamenti delle bollette. Per le fatture già emesse con scadenza nel mese di marzo 2020 non verranno applicati interessi di mora per ritardato pagamento se tali fatture saranno pagate entro il 5 maggio 2020. A comunicarlo è Gelsia. La decisione nell’ottica di mettere in atto tutte le misure necessarie per la prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 e per evitare assembramenti di clienti presso le filiali degli istituti bancari.

Pagamenti delle bollette: tutte le modalità di Gelsia

La società ricorda inoltre che molte banche consentono l’accesso alle filiali ai soli clienti previo avviso mediante email o contatto telefonico. Proprio per questo motivo, invita la clientela ad utilizzare tutte le altre forme di pagamento messe a disposizione per il saldo delle utenze (es. sito mygelsia con carta di credito, internet banking, poste, tabaccai).

