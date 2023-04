Giovanni Caimi in visita alla EuroItalia di Cavenago

Il Presidente della Sede di Monza e Brianza di Assolombarda, Giovanni Caimi, ha visitato questa mattina, giovedì 6 aprile, la EuroItalia di Cavenago Brianza, azienda leader nel settore della produzione e distribuzione di fragranze e cosmetici.

“Dalla meccatronica al design, dalla chimica fino alla cosmetica, la tradizione ha dato radici profonde allo slancio innovativo proprio delle nostre imprese.” - ha esordito Caimi che ha potuto visitare lo stabilimento e il personale accompagnato da Giovanni Sgariboldi, fondatore e presidente di EuroItalia.

"È in Lombardia, rispetto al totale nazionale, che si concentra il 20% della spesa in ricerca e sviluppo e si registra il 31% dei brevetti depositati in Europa- ha affermato Giovanni Caimi, Presidente della Sede di Monza e Brianza di Assolombarda-. La capacità di un’impresa di stare sul mercato e di riuscire a seguire e, in molti casi, anticipare i trend, è una delle caratteristiche che maggiormente le rendono competitive e resilienti. Un tratto qualificante anche delle aziende brianzole che nel “saper fare” hanno la loro cifra distintiva in tutti i settori. Dalla meccatronica al design, dalla chimica fino alla cosmetica, la tradizione ha dato radici profonde allo slancio innovativo che le nostre imprese hanno saputo cogliere e interpretare grazie anche a fattori abilitanti quali la digitalizzazione, gli investimenti in capitale umano e in ricerca e sviluppo. Un’evoluzione continua che porta aziende come EuroItalia, produttrice e distributrice di fragranze e cosmetici, a essere un player del settore affermato a livello mondiale e un ambasciatore del Made in Italy”.