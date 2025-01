Haier Europe ha presentato oggi ai sindacati (OO.SS. e RSU) il piano di trasformazione del business che include la razionalizzazione della propria presenza produttiva in Europa. Ricordiamo che Haier Europe ha sede anche a Vimercate, all'Energy park, sede inaugurata un anno e mezzo fa.

Haier Europe annuncia il piano di trasformazione del business in Europa

Il piano ha come obiettivo il consolidamento delle capacità produttive in pochi siti strategici di grandi dimensioni e una revisione approfondita dei costi e dei processi, al fine di migliorare l’efficienza operativa e continuare a investire in innovazione e leadership di prodotto e brand.

Tale piano prevede la chiusura dello stabilimento di Aricestii Rahtivani in Romania entro la fine di marzo 2025 e la cessazione delle attività produttive del sito di Brugherio in Italia entro giugno 2025, a cui farà seguito un progetto di riconversione, finalizzato a minimizzare l’impatto sociale e preservarne il ruolo strategico.

L'accordo con i sindacati e il futuro della sede di Vimercate

In occasione dell’incontro odierno, inoltre, l’azienda ha firmato con i sindacati (OO.SS. e RSU) un accordo che prevede l’estensione della procedura di riduzione del personale su base volontaria rivolta ai dipendenti delle sedi italiane di Vimercate e Brugherio, già avviata a luglio 2024. Tale procedura, che riguarderà 100 dipendenti - di cui 64 relativi ad HQ - è volta ad offrire un percorso equo e volontario a coloro che desiderano esplorare nuove opportunità al di fuori dell’azienda.

Relativamente alla cessazione delle attività produttive del sito di Brugherio, l’azienda, consapevole delle conseguenze della propria decisione, ha informato i sindacati del proprio impegno verso un progetto di riconversione dello stabilimento – i cui dettagli saranno presentati successivamente - con l’obiettivo di garantire un’importante continuità occupazionale e preservare il ruolo strategico di Brugherio e dell’Italia per Haier Europe: qui l’azienda mantiene il centro direzionale europeo, insieme all’hub europeo per l’aftersales e i ricambi, il centro europeo di design (Milan Experience Design Center) e i laboratori ricerca e sviluppo per le linee di prodotto, con focus su IoT e connettività.

La situazione del mercato

Il percorso di razionalizzazione intrapreso da Haier Europe nasce in risposta al delicato contesto che coinvolge l’industria degli elettrodomestici a livello europeo. Come condiviso con i sindacati, l'ultimo triennio ha registrato una significativa contrazione della domanda accompagnata da una progressiva erosione dei margini. Tale situazione è stata ulteriormente aggravata dalle tensioni geopolitiche e dalle pressioni inflazionistiche, che hanno inciso negativamente sulla fiducia dei consumatori, rendendo necessaria l'adozione di misure strutturali.